Ngày Gia đình Việt Nam: Nơi hạnh phúc đong đầy từ sự sẻ chia

Trưởng ấp Thanh An, xã Châu Thành - anh Lý Văn Trí cùng các đoàn thể, thanh niên địa phương chung tay dặm vá đường giao thông nông thôn. Ảnh: TTXVN phát

Sự sẻ chia

Ở ấp Thanh An, xã Châu Thành, câu chuyện của anh Lý Văn Trí (sinh năm 1981) và chị Võ Hồng Thê (sinh năm 1986) cũng là một minh chứng đẹp về sự đồng hành trong cuộc sống gia đình.

Anh Trí là Trưởng ấp Thanh An, còn chị Thê là Chi hội phó Chi hội Phụ nữ ấp. Gia đình anh chị vừa được UBND tỉnh tuyên dương là một trong 109 gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2001-2026.

Làm công tác xã hội ở cơ sở đòi hỏi nhiều thời gian và tâm huyết. Vì thế, sự thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau là yếu tố quan trọng giúp anh chị hoàn thành tốt nhiệm vụ; tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, đóng góp nhiều sáng kiến cho hoạt động của Hội Phụ nữ và các phong trào đoàn kết ở khu dân cư. “Khi tôi bận công tác thì vợ quán xuyến việc nhà. Khi vợ tham gia hoạt động hội thì tôi chăm sóc con cái, đưa đón con đi học. Hai vợ chồng luôn cố gắng chia sẻ để không ai phải gánh vác một mình”, anh Trí chia sẻ.

Bên cạnh công tác địa phương, gia đình anh chị sống chủ yếu bằng nghề nông với 2ha đất trồng mì (sắn) xen canh lúa. Ngoài ra, anh chị còn nuôi bò và kinh doanh rơm cuộn, phân bò đã qua xử lý.

Nhạy bén với xu hướng chuyển đổi số, anh chị mạnh dạn đưa sản phẩm lên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo để quảng bá và bán hàng. Những video giới thiệu sản phẩm do gia đình tự thực hiện đã giúp mở rộng thị trường tiêu thụ.

Anh chị có một cháu gái, năm tới là sinh viên năm tư ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng tích cực hỗ trợ cha mẹ trong việc quay video, chụp ảnh, quảng bá sản phẩm. Theo gương cha mẹ, con cũng thường xuyên tham gia hoạt động Đoàn ở trường và địa phương.

Trong gia đình, mọi công việc đều được phân chia hợp lý. Người lớn làm gương, con cái có trách nhiệm. Chính sự sẻ chia ấy đã tạo nên một mái ấm đầm ấm, hạnh phúc trong ngôi nhà anh Trí và chị Thê.

Các đoàn thể, thanh niên ấp Thanh An, xã Châu Thành tổ chức trao quà cho các hộ dân khó khăn tại địa phương. Ảnh: TTXVN phát

Nền tảng của sự phát triển bền vững

Theo báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh Tây Ninh sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò của gia đình đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Hiện toàn tỉnh có hơn 695.000 gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ gần 95%. Công tác gia đình được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và giữ gìn các giá trị truyền thống tốt đẹp.

Ông Nguyễn Thành Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian qua tỉnh đã quan tâm củng cố đội ngũ làm công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở; tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về gia đình, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình cho hàng nghìn cán bộ, cộng tác viên. Nhiều mô hình hiệu quả như câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tiếp tục được duy trì và nhân rộng.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú như hội thi, ngày hội gia đình, truyền thông trên báo chí, mạng xã hội, các chương trình giáo dục kỹ năng sống, ứng xử trong gia đình. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng nếp sống văn hóa và tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên.

“Thời gian tới, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030, đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, các gia đình tiêu biểu, đồng thời nâng cao chất lượng công tác phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”, ông Thanh nhấn mạnh.

Nhìn từ những gia đình như anh Hải - chị Bình hay anh Trí - chị Thê, có thể thấy rằng hạnh phúc không đến từ điều kiện vật chất đủ đầy mà được vun đắp bằng sự yêu thương, thủy chung và trách nhiệm. Những tổ ấm ấy đang từng ngày lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng một xã hội nhân văn và phát triển./.