Ngày Gia đình Việt Nam 28/6: Lan tỏa giá trị gia đình từ những mái ấm bình dị

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh Khổng Đức Thanh phát biểu. Ảnh: Thái Hùng-TTXVN

*Những mái ấm của sự sẻ chia



Trong 95 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2021-2026 vừa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương, tỉnh Bắc Ninh có 4 gia đình vinh dự được tôn vinh. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những thành tích trong lao động, công tác của các thành viên mà còn là sự khẳng định những giá trị bền vững được vun đắp từ mỗi mái ấm. Dù công tác ở những lĩnh vực khác nhau, mỗi gia đình đều có điểm chung là biết sẻ chia, đồng hành để cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nuôi dạy con cái và xây dựng tổ ấm hạnh phúc.

Gia đình chị Lê Thị Huế, Trưởng phòng Nhân sự Công ty trách nhiệm hữu hạn New Wing là một trong bốn gia đình tiêu biểu ấy. Với chị Huế, nhiều năm làm công tác quản lý nhân sự tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với hàng nghìn lao động, áp lực công việc luôn hiện hữu. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chị còn chủ động triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số trong quản lý nhân sự, đặc biệt là quản lý lao động nước ngoài, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Những sáng kiến của chị mang lại giá trị làm lợi hàng trăm triệu đồng mỗi năm và nhiều lần được các cấp, ngành, tổ chức Công đoàn biểu dương.

Phía sau những thành tích ấy là sự đồng hành của người chồng làm trong lực lượng Công an - công việc vốn đặc thù với nhiều ca trực, những nhiệm vụ đột xuất và ít có ngày nghỉ trọn vẹn. Bởi vậy, với anh chị, sự sẻ chia không chỉ là lời động viên mà còn được thể hiện bằng những việc làm rất đỗi giản dị trong cuộc sống hằng ngày. Khi một người bận công tác, người còn lại chủ động chăm lo con cái, quán xuyến việc gia đình để cả hai đều có thể yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Các đại biểu tham quan các mô hình đọc sách. Ảnh: Thái Hùng- TTXVN

Chị Lê Thị Huế cho rằng, điều quan trọng nhất để giữ gìn hạnh phúc gia đình là sự thấu hiểu. Mỗi thành viên đều biết đặt mình vào vị trí của người khác để chia sẻ những áp lực trong công việc và cuộc sống. Chính sự đồng hành ấy đã giúp vợ chồng chị luôn giữ được sự gắn bó, đồng thời tạo môi trường để các con phát triển toàn diện. Nhờ sự quan tâm, giáo dục của cha mẹ, con gái lớn Đàm Tuệ Linh nhiều năm liên tục đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, Cháu ngoan Bác Hồ và giành nhiều giải cao trong các giải thể thao học đường. Gia đình chị Huế cũng liên tục đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" giai đoạn 2021-2025 và tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.

Cũng được vinh danh trong đợt này, gia đình bác sĩ Đặng Văn Hòa, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 là hình ảnh đẹp của một gia đình ngành y cùng nhau cống hiến. Giai đoạn 2021-2026, bác sĩ Đặng Văn Hòa đã tham mưu triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng bệnh viện, ứng dụng các mô hình quản lý tiên tiến như ISO, 5S và quản lý tinh gọn vào hoạt động chuyên môn, góp phần đưa Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 thuộc nhóm dẫn đầu của tỉnh về chất lượng khám, chữa bệnh. Với những đóng góp đó, anh nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2025.

Đồng hành cùng anh là bác sĩ Nguyễn Thị Lê, người cũng có nhiều thành tích nổi bật trong chuyên môn và nghiên cứu khoa học, trong đó có Giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh năm 2025. Cùng công tác trong ngành y, cả hai đều thấu hiểu những áp lực của nghề, từ những ca trực kéo dài đến những tình huống cấp cứu bất ngờ. Chính sự thấu hiểu ấy giúp vợ chồng luôn động viên, chia sẻ để mỗi người yên tâm hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời dành sự quan tâm, đồng hành cùng các con trong học tập và cuộc sống.

Theo bác sĩ Đặng Văn Hòa, gia đình chính là điểm tựa để mỗi người vượt qua áp lực công việc. Dù bận rộn đến đâu, vợ chồng anh vẫn cố gắng dành thời gian trò chuyện với các con, lắng nghe và định hướng để các con hình thành lối sống tự lập, trách nhiệm.

Sự đồng hành của cha mẹ đã tạo động lực để hai người con của anh chị đạt nhiều thành tích nổi bật. Con gái Đặng Thùy Dương đoạt Giải Nhất Cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và được lựa chọn tham dự vòng thi cấp quốc gia; con trai Đặng Minh Quân nhiều năm đạt giải học sinh giỏi môn Toán. Gia đình cũng nhiều năm liền đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".



*Lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt

Từ những mái ấm bình dị được tôn vinh có thể thấy, gia đình hạnh phúc không chỉ được vun đắp bằng tình yêu thương và sự sẻ chia của mỗi thành viên mà còn cần sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Những năm qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Bắc Ninh luôn chú trọng công tác gia đình, coi đây là một trong những nền tảng quan trọng để xây dựng con người và phát triển văn hóa.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh Nguyễn Văn Đáp cho biết, gia đình luôn giữ vai trò là tế bào của xã hội, là môi trường đầu tiên nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách, hình thành lối sống và trao truyền những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc. Trong đời sống hiện đại, khi nhịp sống ngày càng hối hả và áp lực từ công việc, học tập, kinh tế tác động đến nhiều gia đình, việc giữ gìn hạnh phúc, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, văn minh càng có ý nghĩa quan trọng. Mỗi gia đình hạnh phúc không chỉ là điểm tựa để mỗi cá nhân phát triển toàn diện mà còn góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của xã hội.

Theo ông Nguyễn Văn Đáp, những năm qua, tỉnh Bắc Ninh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác gia đình; lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Các mô hình câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, gia đình trẻ, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng... tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình cũng như giữa gia đình với nhà trường và xã hội. Nhờ đó, hằng năm có từ 97-98% gia đình trên địa bàn tỉnh đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa".



Không chỉ ngành Văn hóa, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Trong đó, các cấp Công đoàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động xây dựng gia đình hạnh phúc. Giai đoạn 2021-2026, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và chăm sóc, bảo vệ trẻ em cho hơn 685 nghìn lượt nữ công nhân, viên chức, lao động; hơn 8,2 nghìn lượt nữ đoàn viên được giáo dục về phẩm chất phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới; hơn 5,5 nghìn lượt người được trang bị kiến thức xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch". Nhờ đó, hằng năm trên 90% gia đình đoàn viên, người lao động đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; trên 95% nữ đoàn viên đăng ký phấn đấu danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", trong đó hơn 92% đạt danh hiệu.



Để những giá trị tốt đẹp của gia đình không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng, nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, Bắc Ninh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần tôn vinh các gia đình tiêu biểu, tạo không gian giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.



Điểm nhấn là Ngày hội Gia đình tỉnh Bắc Ninh năm 2026 với Hội thi "Gia đình tài năng", quy tụ nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu đến từ các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Thông qua các tiết mục hát, múa, tiểu phẩm, mỗi gia đình mang đến những câu chuyện gần gũi về tình yêu thương, lòng hiếu thảo, sự sẻ chia và trách nhiệm trong gìn giữ tổ ấm.

Bên cạnh đó, Ngày hội còn có nhiều hoạt động trải nghiệm như hội thi nấu ăn "Bữa cơm gia đình - Hương vị Kinh Bắc"; không gian trưng bày, giới thiệu hơn 2.000 đầu sách về gia đình, kỹ năng sống, giáo dục trẻ em và văn hóa đọc; cấp thẻ thư viện miễn phí cho bạn đọc. Những hoạt động này không chỉ tạo sân chơi giao lưu, gắn kết giữa các gia đình mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn của gia đình Việt trong đời sống hiện đại.



Từ những gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu được vinh danh đến hàng nghìn gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh, những giá trị của gia đình Việt vẫn đang được gìn giữ bằng những điều bình dị mỗi ngày. Đó không chỉ là nền tảng xây dựng con người Bắc Ninh phát triển toàn diện mà còn góp phần lan tỏa thông điệp "Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng", vun đắp cho sự phát triển bền vững của quê hương và đất nước./.