Ngày Gia đình Việt Nam (28/6): Gắn kết yêu thương - Lan tỏa sống xanh

Chương trình là hoạt động thiết thực chào mừng Tháng hành động vì trẻ em và ngày Gia đình Việt Nam 2026. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), ngày 26/6, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, Bệnh viện Mắt Ánh Sáng tổ chức chương trình tư vấn, khám và chăm sóc sức khỏe răng miệng, khám mắt chuyên sâu miễn phí cho cán bộ nhân viên. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Ngày hội gia đình Thông tấn năm 2026 với chủ đề “Gắn kết yêu thương - Lan tỏa sống xanh”.

Trong khuôn khổ ngày hội, các y, bác sĩ thực hiện tư vấn, khám sức khỏe răng miệng, khám mắt chuyên sâu miễn phí; đồng thời hướng dẫn các biện pháp chăm sóc sức khỏe dự phòng cho cán bộ, người lao động và các em thiếu nhi toàn ngành.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Tuấn Hùng cho biết, những năm qua, cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao, TTXVN luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng môi trường làm việc nhân văn, gắn kết, tạo điều kiện để mỗi cá nhân yên tâm công tác, đóng góp cho sự phát triển của cơ quan.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó tổng giám đốc TTXVN phát biểu. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Theo Thầy thuốc Nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Bình, Phó Giám đốc bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội, sức khỏe răng miệng có vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Tuy nhiên, các bệnh lý như sâu răng, viêm lợi, viêm nha chu, sai lệch khớp cắn… vẫn còn phổ biến ở cả trẻ em và người lớn. Đối với trẻ em, việc hình thành thói quen chăm sóc răng miệng đúng cách ngay từ những năm đầu đời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chải răng đúng phương pháp, sử dụng kem đánh răng có fluor, hạn chế thực phẩm chứa nhiều đường và khám răng định kỳ là những biện pháp hiệu quả giúp phòng ngừa bệnh lý răng miệng, tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Đối với người trưởng thành, nhất là những người làm việc trong môi trường áp lực cao, việc duy trì sức khỏe răng miệng góp phần bảo đảm sức khỏe tổng thể và nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như hiệu quả công việc.

Thầy Thuốc nhân dân, PGS. TS Nguyễn Quang Bình, Phó Giám đốc bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội phát biểu. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Tham gia chương trình lần này, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ truyền thông bệnh viện đã trực tiếp tư vấn, khám và truyền thông giáo dục sức khỏe răng miệng cho cán bộ, người lao động và con em cán bộ TTXVN, nhằm phát hiện sớm những bất thường về răng miệng để tư vấn hướng điều trị phù hợp; đồng thời nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe dự phòng, khuyến khích mỗi người chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.

Khám và tư vấn sức khoẻ răng miệng tại chương trình. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Có mặt từ sớm tham gia khám mắt, chị Đỗ Thị Thu Hiền, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (TTXVN) chia sẻ, đặc thù công việc thường xuyên sử dụng máy tính nên việc được tư vấn chăm sóc thị lực rất cần thiết. Các y, bác sĩ đã thăm khám cẩn thận, giải thích rõ tình trạng sức khỏe của mắt và răng miệng; đồng thời hướng dẫn những biện pháp đơn giản, hiệu quả. Những kiến thức này đặc biệt hữu ích đối với cán bộ, nhân viên làm việc trong môi trường văn phòng.

Bên cạnh khám sức khỏe, Ngày hội gia đình Thông tấn còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, văn nghệ, giao lưu dành cho trẻ em và các gia đình; góp phần tạo không gian vui tươi, gắn kết nhân dịp Ngày Gia đình Việt Nam. Chương trình thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo TTXVN đối với đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động; đồng thời lan tỏa thông điệp xây dựng gia đình hạnh phúc, khỏe mạnh và lối sống xanh, bền vững./.

