Ngày “Chủ nhật Đỏ” góp phần cứu chữa người bệnh dịp Tết

Nhiều đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu cứu người. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Phó trưởng Ban công tác Thanh thiếu nhi, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Lê Thị Trang cho biết, hiến máu tình nguyện “Chủ nhật Đỏ” là chương trình thường niên được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban thư ký Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh tổ chức hằng năm. Đây là một chương trình ý nghĩa góp phần cùng ngành y tế cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán, góp phần cứu giúp người bệnh trong những lúc khó khăn nhất, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong tham gia hiến máu tình nguyện vì cuộc sống của cộng đồng.

Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” năm 2026. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN/Phát

Từ chương trình này, trên địa bàn ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương, mô hình điển hình trong hiến máu nhân đạo, lan tỏa hành động ý nghĩa trong cộng đồng, chương trình “Chủ nhật Đỏ” đã trở thành phong trào tình nguyện có sức lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, sinh viên tham gia. Qua nhiều lần tổ chức thành công, ngày hội tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Thông qua hành động hiến máu, tuổi trẻ xứ Thanh đã chứng minh cho tấm lòng nhân ái, sẵn sàng chung sức sẻ chia khó khăn cùng người bệnh đang cần máu, điều này đã được các cấp, ngành trong toàn tỉnh và xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Thời gian tới, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đề nghị mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên trở thành một tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền, vận động đông đảo tình nguyện viên tham gia chương trình. Đồng thời, thanh niên luôn là lực lượng xung kích, chủ lực, đi đầu thực hiện phong trào vì cộng đồng, vì xã hội; các cơ sở đoàn hướng tới việc thành lập và nhân rộng "ngân hàng máu sống" sẵn sàng cứu giúp người bệnh.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật Đỏ” năm 2026.

Được tổ chức từ năm 2009, Chương trình tình nguyện hiến máu "Chủ nhật Đỏ" là một hoạt động cộng đồng của đoàn viên, thanh niên có nhiều ảnh hưởng lớn tới xã hội, cộng đồng. Với mục đích đầy ý nghĩa, chương trình hiến máu đã mang những "giọt máu ấm" để cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông, bệnh nhân nghèo thiếu máu điều trị trong dịp Tết Nguyên đán mỗi năm, cũng như góp phần lan tỏa thông điệp, tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp xã hội về phong trào hiến máu tình nguyện trong cộng đồng./.