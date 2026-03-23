Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, vì an ninh Tổ quốc năm 2026: Sắc đỏ lan tỏa khắp Thủ đô

Các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và người dân hưởng ứng Ngày chạy Olympic 2026 "Vì sức khoẻ toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc".



Sự kiện do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân 34 tỉnh, thành phố; Báo Nhân Dân và Đài Truyền hình Việt Nam bảo trợ truyền thông.

Diễn ra đồng loạt tại 3.321 xã, phường, đặc khu và trung tâm 34 tỉnh, thành phố trong sáng cùng ngày, chương trình được khai mạc long trọng và livestream trên phạm vi toàn quốc. Ngay sau lễ phát động, người dân ở mọi lứa tuổi đã cùng tham gia chạy đồng hành trên các cung đường do Ban Tổ chức lựa chọn, tạo nên không khí sôi động, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất trong cộng đồng.

Đông đảo người dân tham gia chương trình.

Các chiến sĩ đến từ Học viện Cảnh sát nhân dân.

Chương trình không chỉ thu hút người dân Việt Nam mà còn nhận được sự quan tâm nồng nhiệt đến từ các du khách nước ngoài .



Tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, gần 17.000 người đã tham gia hưởng ứng, bao gồm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức và đông đảo nhân dân Thủ đô. Những hàng người nối dài trong sắc áo thể thao rực rỡ, nhịp bước đều bên bờ hồ Hoàn Kiếm, trở thành hình ảnh ấn tượng của ngày hội.

Sự kiện là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2026) và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026).

Với phương châm “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Ngày chạy Olympic năm 2026 không chỉ là hoạt động thể thao đơn thuần mà còn là một đợt sinh hoạt chính trị - xã hội mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe trong toàn dân. Sự kiện lan tỏa niềm tin và khí thế mới, hướng tới một Việt Nam năng động, bền bỉ và vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới./.

