Ngày cao điểm thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng môi trường sống xanh

Ngày cao điểm được triển khai đồng loạt tại các cơ sở Đoàn ở Thành phố Hồ Chí Minh với hai nhóm nội dung trọng tâm là thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Các hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ góp phần nâng cao năng lực số cho người dân, hướng đến tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và hình thành nếp sống xanh trong cộng đồng. Hoạt động được triển khai xuyên suốt các Chương trình, Chiến dịch tình nguyện hè năm 2026, từ ngày 31/5 đến ngày 16/8. Ngày 2/8 là thời điểm các cơ sở Đoàn đồng loạt tổ chức các hoạt động, công trình, phần việc mang dấu ấn của tuổi trẻ Thành phố.

Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đăng Khoa cho biết, Ngày cao điểm "Chuyển đổi số - Chuyển động xanh" là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, góp phần triển khai chủ trương của Đảng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, chuyển đổi số và chuyển động xanh là hai trụ cột bổ trợ lẫn nhau trong quá trình xây dựng đô thị thông minh, văn minh và phát triển bền vững. Tuổi trẻ Thành phố cần phát huy vai trò tiên phong trong làm chủ công nghệ, lan tỏa kỹ năng số và xây dựng lối sống xanh. Các đội hình "Mùa hè số", "Bình dân học vụ số", các đội hình tình nguyện chuyên môn và các cơ sở Đoàn - Hội tiếp tục hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi, thanh thiếu nhi và những nhóm còn hạn chế điều kiện tiếp cận công nghệ; triển khai công trình, phần việc về chuyển đổi số và chuyển động xanh, góp phần tạo những giá trị thiết thực, bền vững cho cộng đồng.

Sau lễ phát động, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm khoa học, công nghệ, STEM, robotics, tài chính số; tập huấn kỹ năng số, phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng; giao lưu nghiên cứu khoa học, trải nghiệm lập trình sáng tạo, tham quan các không gian trưng bày mô hình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và được hỗ trợ tiếp cận các nền tảng số.



Tại khu vực trưng bày, nhiều đơn vị giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số phục vụ giáo dục, quản lý và đời sống. Trong đó, Công ty Cổ phần TitKul mang đến mô hình trường học thông minh tích hợp các giải pháp quản lý, điểm danh bằng trí tuệ nhân tạo (AI), căng tin thông minh và truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Theo ông Trần Bảo Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TitKul, việc ứng dụng các nền tảng số góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, tăng tính minh bạch và hỗ trợ xây dựng môi trường học đường hiện đại.



Bạn Hà Phương Thảo, sinh viên Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh ấn tượng với khu vực giới thiệu phương tiện giao thông xanh. Sau khi lái thử xe máy điện, Thảo đánh giá phương tiện vận hành êm ái, ít tiếng ồn, thân thiện với môi trường và bày tỏ mong muốn sẽ chuyển sang sử dụng phương tiện xanh khi có điều kiện, góp phần bảo vệ môi trường.