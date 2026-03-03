Ngày Biên phòng toàn dân 3/3: Xây dựng "thế trận lòng dân" ở biên giới Tây Nam

Đồn Biên phòng Phú Mỹ tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Campuchia nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Bà Thị Phích, ở xã biên giới Giang Thành là hộ nghèo, hoàn cảnh đơn chiếc, khó khăn do bị khuyết tật vận động, sống một mình bằng nghề đan tấm lót đệm cỏ bàng trong căn nhà cũ. Cảm thông cho hoàn cảnh của bà, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Mỹ đã hỗ trợ gạo hằng tháng, thường xuyên tặng nhu yếu phẩm, trước Tết Bính Ngọ, Đồn đã vận động nhà hảo tâm quân tặng "Mái ấm biên cương" cho bà. Bà Phích xúc động chia sẻ: sự giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng giúp bà ổn định cuộc sống, nhắc nhở bà luôn nêu cao tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc...

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Giang Thành thông tin, khu vực vùng biên của xã có hơn 50 gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đơn vị phối hợp Đồn Biên phòng Phú Mỹ vận động nhà hảo tâm xây tặng nhà “Mái ấm tình thương”, hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho 100% hội viên phụ nữ thuộc hộ nghèo.

Bà Lý Pho Ly, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Giang Thành cho biết, thông qua các hoạt động, Hội Phụ nữ cùng cán bộ Biên phòng tăng cường giáo dục cho người dân về tình yêu Tổ quốc, chủ quyền lãnh thổ, khuyến cáo người dân cảnh giác với các thế lực thù địch, tích cực tham gia tố giác tội phạm, cùng lực lượng chức năng thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới.

Thượng tá Danh Kim Huôl, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phú Mỹ thông tin, đơn vị chịu trách nhiệm tuần tra, quản lý và bảo vệ hơn 10 km đường biên giới giáp Campuchia với 3 cột mốc chính là 303, 304, 305 và 23 cột mốc phụ. Những năm qua, tình hình trật tự an toàn xã hội ở khu vực đơn vị quản lý diễn biến khá phức tạp; chủ yếu về tội phạm liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép trên địa bàn biên giới.

Đơn vị phối hợp địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ, tự quản đường biên, cột mốc và khu vực vùng biên nơi bà con sinh sống. Đơn vị tiếp nhận nhiều thông tin có giá trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, những vấn đề bất thường từ người dân... Đơn vị thường xuyên phối hợp với các bệnh viện, nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện, nhà tài trợ cùng với y, bác sĩ khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người dân các dịp lễ, Tết. Địa bàn rộng, địa hình phức tạp, có nhiều kênh, rạch nên đơn vị luôn chú trọng công tác vận động quần chúng, tranh thủ sự ủng hộ và dựa vào dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc tạo nên sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ Đồn Biên phòng Phú Mỹ tặng tủ sách cho Ban quản trị chùa Giồng Kè, xã Giang Thành, nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN



Ông Nguyễn Văn Điệp, ấp Rạch Gỗ, xã Giang Thành chia sẻ, gia đình ở khu vực giáp ranh biên giới, trực tiếp tham gia sản xuất lúa giáp ranh với cánh đồng lúa của người dân Campuchia nên thường gặp gỡ, trò chuyện với người dân nước bạn. Vì vậy, ông dễ dàng nắm bắt thông tin về những vấn đề, vụ việc liên quan có thể ảnh hưởng đến an ninh biên giới, kịp thời thông tin đến lực lượng chức năng để có biện pháp xử lý, ngăn chặn; nổi bật là đối tượng buôn lậu, có hành vi dụ dỗ đưa người Việt sang nước ngoài. Nhờ được cán bộ Biên phòng tuyên truyền nhắc nhở nên gia đình ông luôn cư xử hòa đồng, tôn trọng với người dân giáp biên. Trong quá trình sinh sống, lao động sản xuất, ông luôn chú ý quan sát đường biên, cột mốc; sẵn sàng tố giác khi phát hiện các hành vi buôn lậu, cảnh giác với đối tượng muốn kích động, xúi giục chống phá, góp phần bảo vệ trật tự xã hội, an ninh biên giới quốc gia. Đồn Biên phòng Phú Mỹ tổ chức khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng biên nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Trong thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo”, Bộ đội Biên phòng An Giang triển khai thực hiện nhiều hoạt động, chương trình có ý nghĩa thiết thực nhằm chăm lo, hỗ trợ người dân vùng biên vươn lên trong cuộc sống. Điển hình là Chương trình "Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản" xây tặng hàng trăm căn nhà "Đại đoàn kết", nhà "Mái ấm biên cương", hàng nghìn suất quà và khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người mỗi năm. Các Đồn Biên phòng luôn sát cánh, đồng hành với người dân khu vực biên giới “cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc” góp phần cùng bà con bảo vệ vững chắc đường biên, cột giới. Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tiếp tục nhân rộng các chương trình, mô hình giúp dân vùng biên phát triển kinh tế, tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh; phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới./.