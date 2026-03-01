Ngày Biên phòng toàn dân 3/3: Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về biên giới, biển đảo

Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan cùng dự Ngày hội Biên phòng toàn dân tại xã Cần Giờ. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Đoàn đại biểu Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố dự "Ngày hội Biên phòng toàn dân" viếng Nghĩa trang liệt sỹ Rừng Sác. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN



Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố cùng dự Ngày hội.



Chương trình “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2026 tại xã Cần Giờ với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực củng cố, tăng cường tình quân - dân gắn bó giữa những người lính biên phòng và nhân dân địa bàn biên giới, biển; góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn biên phòng Thành phố.



Phần lễ của chương trình “Ngày hội Biên phòng toàn dân” tại xã Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong ngày 1/3, với chương trình viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Rừng Sác, Đền Tưởng niệm Anh hùng Liệt sỹ Chiến khu Rừng Sác; tuyên truyền về truyền thống bộ đội Biên phòng và công tác bảo vệ biên giới, biển đảo của Tổ quốc; thăm tặng quà một số Đồn Biên phòng và Trạm Kiểm soát Biên phòng trên sông, cửa biển trên địa bàn biên phòng xã Cần Giờ, xã Thạnh An, xã An Thới Đông.



Chương trình cũng bao gồm hoạt động trao tặng kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà và phương tiện sinh kế cho các hộ dân trên địa bàn xã Cần Giờ, xã An Thới Đông, xã Thạnh An; tặng 95 suất học bổng cho học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố nhận đỡ đầu; tặng hơn 300 phần quà cho thành viên “Tổ tự quản an ninh trật tự”, “Tổ tàu, thuyền tự quản an toàn”, “Bến đò tự quản an toàn”… Tổng kinh phí tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2026 trên địa bàn Cần Giờ ước tính khoảng gần 2 tỷ đồng.



Trước đó, trong ngày 28/2, phần hội của “Ngày hội Biên phòng toàn dân” tại xã Cần Giờ diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao của cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng và nhân dân trên địa bàn.



Theo Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố kiêm Chính ủy Bộ đội Biên phòng Thành phố, những năm qua, Ngày hội Biên phòng toàn dẫn đã được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể Thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần thay đổi nhận thức về xây dựng thế trận biên phòng toàn dân của người dân, động viên nhân dân vùng biên giới tham gia vào công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, tạo sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền, an ninh tuyến biển và cửa khẩu cảng của Thành phố, góp phần cho sự phát triển của Thành phố.



Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng nhấn mạnh, Ngày hội Biên phòng toàn dân tại các địa phương địa bàn Biên phòng Thành phố với nhiều hoạt động mang ý nghĩa và giá trị nhân văn sâu sắc hướng về biên giới, biển đảo, đến với những hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn biên giới, biển Thành phố. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, địa phương trong quản lý, bảo vệ biên giới Quốc gia; xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân, gắn bó; tạo sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền, an ninh tuyến biển và cửa khẩu cảng của Thành phố, góp phần phục vụ công cuộc hội nhập, phát triển của Thành phố trong giai đoạn mới.



Trong dịp này, tại các địa phương địa bàn biên phòng của Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức "Ngày hội Biên phòng toàn dân" với nhiều hoạt động lễ hội đa dạng, phong phú mang ý nghĩa thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần củng cố khối đại đoàn kết quân - dân, tạo ra thế trận lòng dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, xây dựng địa bàn biên giới biển Thành phố vững mạnh và tăng cường sức mạnh bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trên địa bàn thành phố mang tên Bác./.