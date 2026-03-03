Ngày Biên phòng toàn dân 3/3: “Lá chắn xanh” nơi đại ngàn Trường Sơn

* Nỗ lực tạo dựng cuộc sống ấm no cho đồng bào vùng biên

Những người lính biên phòng đã biến những vùng đất khô cằn thành khu vườn xanh mướt và là nơi an cư lạc nghiệp cho đồng bào biên giới xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TTXVN phát

Đồn Biên phòng Làng Mô đứng chân trên địa bàn biên giới xã Trường Sơn, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 43,928 km đường biên giới quốc gia và 16 cột mốc quốc giới. Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ công tác biên phòng, nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị phụ trách địa bàn biên giới xã Trường Sơn gồm 9 thôn, 19 bản, với 2.156 hộ/8.484 khẩu, trong đó 1.043 hộ/4.292 khẩu là người dân tộc Bru - Vân Kiều.

Theo Thủ trưởng Đồn Biên phòng Làng Mô, thời gian qua, nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành trong việc đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nên bộ mặt nông thôn khu vực biên giới xã Trường Sơn đã có nhiều khởi sắc. Công tác xóa đói, giảm nghèo được chú trọng, đời sống nhân dân từng bước ổn định, đồng bào các dân tộc phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia trong các phong trào xây dựng, bảo vệ biên giới.

Tuy nhiên, với đặc thù khu vực biên giới, miền núi, đời sống, kinh tế của người dân, nhất là đồng bào Vân Kiều vẫn còn những hạn chế, khó khăn. Để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào và bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, Đồn Biên phòng Làng Mô đã tăng cường bám bản bám làng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào, cầm tay chỉ việc, hướng dẫn người dân làm kinh tế, xây đường, làm nhà, hỗ trợ nhân dân, góp phần xây đắp cuộc sống tươi đẹp cho nhân dân biên giới Trường Sơn.

Trung tá Phạm Văn Hào, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Làng Mô cho biết: Trong nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh, đơn vị đã chủ động phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng khảo sát, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế phù hợp như: “Tiếng máy vùng biên”, “Ánh sáng vùng biên”, “Truyền thanh bản xa”, công trình "Vệ sinh vì cộng đồng". Đồng thời, trực tiếp hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi, cây trồng.

Nổi bật, trong giai đoạn 2015-2025, Đồn Biên phòng Làng Mô đã xây dựng 16 công trình “Ánh sáng vùng biên”, 135 công trình “Vệ sinh vì cộng đồng”, 7 mô hình “Truyền thanh bản xa”, hỗ trợ hơn 50 máy nông nghiệp trong mô hình “Tiếng máy vùng biên”, với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng. Đơn vị cũng trao tặng 26 mô hình sinh kế, 4 mô hình “Vườn rau sạch”, 16 công trình nước sạch, tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng. Cùng với đó, Đồn Biên phòng Làng Mô cũng chủ động phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân và trực tiếp tham gia ngày công giúp đỡ bà con biên giới phát triển kinh tế, xã hội....

Với tình cảm, nhiệt huyết và trách nhiệm, Đồn Biên phòng Làng Mô tích cực phối hợp, kêu gọi các nhà tài trợ, hảo tâm tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo giáo dục, y tế cho đồng bào xã Trường Sơn; thực hiện hiệu quả chương trình "Nâng bước em tới trường- Con nuôi Đồn Biên phòng", dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”; tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”, phiên chợ 0 đồng, Ngày hội Biên phòng toàn dân... Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nhân dân, tạo động lực cho bà con yên tâm, phấn khởi lao động, sản xuất, xây dựng cuộc sống.

Giữa xanh thẳm đại ngàn, với nghĩa tình quân - dân thắm thiết, Đồn Biên phòng Làng Mô đã xây dựng 75 nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách và 8 “Nhà tình nghĩa”, 100 ngôi nhà trong phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn xã Trường Sơn. Những ngôi nhà mới kiên cố, chắc chắn của đồng bào được các cán bộ, chiến sĩ đơn vị tham gia, hỗ trợ xây mới, sửa chữa thay thế cho những căn nhà tranh xiêu vẹo, xập xệ trước kia. Ngôi nhà mới không chỉ là nơi ở giúp bà con che nắng tránh bão mà còn là trụ đỡ vững chãi để từng bước kiến tạo cuộc sống mới, giúp bà con yên tâm an cư lạc nghiệp, chung tay giữ vững phên dậu của Tổ quốc.

*Dân quý, dân thương

Những việc làm, mô hình, hành động thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Làng Mô không ồn ào, không phô trương nhưng có ý nghĩa thiết thực và sức lan tỏa sâu rộng, từng bước mang đến những điều tốt đẹp nơi miền biên viễn. Giữa đại ngàn Trường Sơn xanh thẳm, sự hiện diện của những chiến sĩ Biên phòng như điểm tựa vững vàng của đồng bào, tình cảm quân - dân ngày càng đoàn kết bền chặt. Những cống hiến lặng thầm của những người lính Biên phòng đã biến những vùng đất khô cằn thành khu vườn xanh mướt và là nơi an cư lạc nghiệp cho đồng bào.

Từ sự đồng hành, hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, nhiều hộ gia đình tại các thôn, bản xã biên giới Trường Sơn đã vươn lên thoát nghèo bền vững, thu nhập tăng lên rõ rệt. Tư duy sản xuất của bà con chuyển dần từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa, có tính toán về thị trường, tạo sự liên kết trong cộng đồng. Niềm tin yêu của đồng bào với Đảng, chính quyền và Bộ đội Biên phòng càng được củng cố vững chắc.

Trong ngôi nhà kiên cố còn thơm mùi sơn mới, ông Hồ Văn Kiu, ở bản Cây Sú, xã Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị) phấn khởi, xúc động trước những tình cảm, sự quan tâm của Bộ đội Biên phòng và các cấp chính quyền dành cho gia đình. Ông Kiu bày tỏ: “Trước đây, nhà tôi chỉ là cái chòi lợp lá, mưa dột ướt hết, trời lạnh gió lùa tứ bề, khổ cực lắm. Nhờ các chú Bộ đội Đồn Biên phòng Làng Mô quan tâm, hỗ trợ và xây dựng nhà ở theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh. Các chú tự tay khuân gạch, trộn vữa, xây dựng nhà mới cho gia đình tôi. Năm nay được đón Tết trong căn nhà mới vững chãi, cả gia đình tôi ai cũng hạnh phúc và vui sướng”.

Ông Hồ Văn Kiu hồ hởi kể tiếp, các chú Bộ đội Biên phòng còn hỗ trợ cho hạt giống, lợn và gà giống, tận tình chỉ dạy cách chăn nuôi, trồng trọt để có cái ăn và tạo nguồn thu nhập. “Giờ lợn nhà tôi nuôi đã đẻ lứa đầu, gà đẻ trứng đầy tổ, rau lên xanh tốt, cuộc sống gia đình thay đổi tốt hơn. Tôi rất biết ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền và đặc biệt là các chú Bộ đội Biên phòng Làng Mô đã mang đến tương lai tươi sáng cho gia đình tôi và bản làng của xã Trường Sơn”, ông Kiu vui mừng cho hay.

Bà Hồ Thị Thư, Trưởng bản Cây Cà, xã Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị) bày tỏ: “Bà con Bru - Vân Kiều ở đây thương quý các chú Bộ đội Biên phòng nhiều lắm. Các chú luôn lo lắng, yêu thương, trách nhiệm và nghĩa tình với bà con, bản làng như ruột thịt. Bộ đội vừa bảo vệ biên giới, vừa chăm lo cho đồng bào để từng bước thoát nghèo, giúp đời sống bà con ngày một tiến bộ. Các chú bộ đội không chỉ là những người lính bảo vệ biên cương, mà còn là người anh em, người thầy, người bạn tin cậy của dân bản chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục đoàn kết, chăm chỉ lao động và cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc biên giới quê hương”.

* Giữ vững biên cương, trọn nghĩa đồng bào

Những ngôi nhà mới kiên cố giúp đồng bào vùng biên an cư lạc nghiệp, xây dựng cuộc sống mới ấm no, tốt đẹp hơn. Ảnh: TTXVN phát

Ông Hoàng Mạnh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị cho biết: Đồn Biên phòng Làng Mô đã luôn thể hiện rõ vai trò là "lực lượng chiến đấu - lao động sản xuất - công tác", sát cánh, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Trường Sơn. Sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ đội Biên phòng là toàn diện, thiết thực, hiệu quả và mang tính bền vững, xuất phát từ tình cảm chân thành "quân với dân như cá với nước", góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh tại địa bàn biên giới.

Không những tham gia hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, Bộ đội Biên phòng cũng tích cực cùng với chính quyền địa phương xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh trên tuyến biên giới. Theo ông Hoàng Mạnh Hà, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phát huy vai trò trong việc tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, tổ chức quần chúng; xây dựng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng vững mạnh và phát huy dân chủ rộng rãi trong nhân dân.

Nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa Bộ đội Biên phòng, vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín phát huy hiệu quả, trở thành cánh tay nối dài của Đảng đến với nhân dân, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương... Qua đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình, đấu tranh phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới.

Nghĩa tình quân - dân gắn bó bền chặt nơi đại ngàn Trường Sơn. Ảnh: TTXVN phát



Trung tá Phạm Văn Hào, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Làng Mô cho biết: Đơn vị luôn xác định công tác bảo vệ biên giới quốc gia và giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, có mối quan hệ hữu cơ, biện chứng và hỗ trợ lẫn nhau. Đặc biệt, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới luôn được đặt lên hàng đầu. Đồng thời luôn sát cánh, đồng hành, thực hiện tốt nhiệm vụ giúp dân, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc chính là nền tảng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong mọi tình huống./