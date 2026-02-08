Ngành xây dựng Hải Phòng chuyển dịch theo hướng công nghệ xanh

Các đại biểu cùng lãnh đạo Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Hải Phòng làm lễ ra quân năm 2026. Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN

Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Hải Phòng Nguyễn Thế Mạnh cho biết, bước sang năm 2026, Hiệp hội xác định rõ sứ mệnh kết nối nguồn lực, nâng cao năng lực doanh nghiệp và góp phần kiến tạo mô hình phát triển bền vững cho thành phố.

Theo ông Nguyễn Thế Mạnh, ngành xây dựng Hải Phòng cần chuyển dịch theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, giảm phát thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên và năng lượng, phù hợp với định hướng tăng trưởng xanh.

Lễ ký kết biên bản hợp tác giữa Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Hải Phòng và Liên đoàn thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN

Trên cơ sở đó, Hiệp hội công bố 5 trụ cột chiến lược trong thời gian tới. Trụ cột thứ nhất là phát triển đô thị thông minh, công trình biểu tượng và không gian sống bền vững, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong thiết kế, thi công và quản lý vận hành công trình, hướng tới tiết kiệm năng lượng và nâng cao chất lượng sống đô thị. Thứ hai là phát triển hạ tầng chiến lược, từng bước hình thành năng lực làm chủ chuỗi giá trị dự án, tham gia sâu hơn vào các dự án giao thông, logistics, đô thị và hợp tác công – tư.

Thứ ba, tập trung phát triển khu công nghiệp công nghệ cao và ngành bán dẫn, gắn với sản xuất thông minh, nghiên cứu – phát triển và thu hút đầu tư chất lượng cao. Thứ tư là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thông qua đào tạo và tái đào tạo đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư, chuyên gia công nghệ và quản lý dự án, đáp ứng yêu cầu của đô thị thông minh và công nghiệp công nghệ cao. Thứ năm là thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong xây dựng, y tế, môi trường và quản lý đô thị, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và rủi ro đô thị.

Một nội dung đáng chú ý tại hội nghị là việc giới thiệu Đề án xây dựng Khu Trung tâm Công nghệ cao Hải Phòng theo mô hình Pangyo Techno Valley. Khu trung tâm được định hướng trở thành nơi hội tụ doanh nghiệp công nghệ cao, các tổ chức nghiên cứu, đào tạo, đổi mới sáng tạo và là không gian thử nghiệm các mô hình quản trị đô thị hiện đại. Đây được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của thành phố theo hướng dựa trên tri thức và công nghệ.

Thời gian tới, Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Hải Phòng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng UBND thành phố Hải Phòng, các bộ, ngành Trung ương và đối tác trong, ngoài nước để triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút nguồn vốn, công nghệ lõi và nhân lực chất lượng cao; từng bước hình thành các liên minh đầu tư – xây dựng – công nghệ – đào tạo – vận hành, tạo nền tảng phát triển bền vững cho ngành xây dựng thành phố.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đánh giá cao vai trò của Hiệp hội các Nhà thầu xây dựng Hải Phòng trong năm qua, đặc biệt là nỗ lực kết nối cộng đồng doanh nghiệp, đồng hành cùng chính quyền thành phố và chủ động tham gia tư vấn, phản biện chính sách.

Thời gian tới, Hiệp hội cần tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân, thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ xanh trong xây dựng, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp hội viên, qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững của Hải Phòng và cả nước.

Hiệp hội các Nhà thầu Xây dựng Hải Phòng được thành lập và chính thức ra mắt vào đầu năm 2025, là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tập hợp các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố. Sau một năm hoạt động, Hiệp hội đã kết nối hàng trăm doanh nghiệp hội viên, từng bước khẳng định vai trò cầu nối giữa cộng đồng nhà thầu với cơ quan quản lý nhà nước và các đối tác trong, ngoài nước. Mục tiêu của Hiệp hội là tăng cường liên kết, nâng cao năng lực doanh nghiệp, tham gia tư vấn, phản biện chính sách và đồng hành cùng Hải Phòng trong phát triển đô thị, hạ tầng theo hướng hiện đại, bền vững./.