Ngành đường sắt chạy thêm tàu khu đoạn phía Nam dịp lễ 30/4 - 1/5

Hành khách đến Đà Nẵng bằng đường sắt. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Cụ thể, ngành đường sắt chạy thêm tàu giữa Sài Gòn - Quy Nhơn mác tàu SE30 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 24, 25, 29, 30/4 và 1/5/2026; tàu SE29 xuất phát ga Quy Nhơn các ngày 26, 27, 30/4 và 2, 3/5/2026.Giữa Sài Gòn - Nha Trang, ngành đường sắt chạy thêm: tàu SNT4 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 24, 29, 30/4/2026; tàu SNT6 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 29/4/2026; tàu SNT3 xuất phát ga Nha Trang các ngày 2/5/2026; tàu SNT5 xuất phát ga Nha Trang các ngày 27/4 và 2, 3/5/2026.Ngoài ra, ngành đường sắt chạy thêm chuyến tàu SPT3/SPT4 giữa Sài Gòn - Phan Thiết các ngày 24, 27, 30/4 và ngày 1, 2, 3/5/2026.Các đoàn tàu Bắc - Nam chạy hàng ngày SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10, SE21/22, SNT1/2 vẫn theo lịch trình bình thường.Trong dịp cao điểm, ngành đường sắt khuyến nghị hành khách nên mua vé từ sớm, từ xa. Hành khách có thể mua vé tại các nhà ga, đại lý bán vé tàu hỏa của đường sắt; mua trực tuyến tại website: https://dsvn.vn; trên các ứng dụng, ví điện tử: VnPay, Momo, ShopeePay, Zalopay, Payoo, ViettelPay... và trên ứng dụng các ngân hàng với nhiều ưu đãi, khuyến mại.Bên cạnh đó, hành khách có thể gọi tổng đài bán vé và chăm sóc khách hàng: 1900.0109 (ga Hà Nội), 0258.3822113 (Nha Trang), 0236.3823810 (Đà Nẵng), 1900.1520 (ga Sài Gòn) để được hỗ trợ.Để đảm bảo hành trình an toàn và thông suốt, hành khách khi đi tàu sắp xếp thời gian có mặt ở ga trước giờ tàu chạy từ 30 phút đến 1 giờ để tránh nhỡ tàu.Hành khách đi tàu mang theo hành lý nhỏ gọn, mỗi vé hành khách mang không quá 20 kg và tự trông coi, bảo quản hành lý. Đồng thời, tuân thủ hướng dẫn của nhân viên nhà ga và trên tàu, không mang theo các vật phẩm bị cấm theo quy định./.