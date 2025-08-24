Ngành du lịch tăng cường liên kết, nỗ lực phấn đấu cho mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình trao tặng bằng khen, kỷ niệm chương cho các cá nhân, đơn vị có nhiều đóng góp cho sự phát triển của du lịch. Ảnh: Ngọc Bích - TTXVN

Tại Nghị quyết 226/NQ-CP (ngày 5/8/2025), Chính phủ đã giao nhiệm vụ cho ngành du lịch phấn đấu đạt 25 triệu khách quốc tế và 150 triệu khách nội địa trong năm 2025, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình khẳng định, đây là nhiệm vụ rất nặng nề, nhưng cũng mở ra triển vọng cho ngành du lịch, yêu cầu toàn ngành du lịch phải nhanh chóng tập hợp lực lượng, xây dựng kế hoạch thiết thực, hiệu quả, tổ chức triển khai mạnh mẽ, quyết liệt thực hiện thành công nhiệm vụ của ngành.

Trong thời kỳ hội nhập, là một ngành kinh tế tổng hợp, du lịch cần thay đổi, vươn lên mạnh mẽ hơn, đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Việc củng cố vai trò của Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng như mạng lưới hiệp hội du lịch tại các địa phương trong cả nước nhằm tăng cường liên kết vùng. Hợp tác doanh nghiệp, cùng nhau nắm bắt, chia sẻ cơ hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt với các tỉnh, thành phố có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch.

Ông Vũ Thế Bình kêu gọi các doanh nghiệp hội viên, người lao động trong ngành du lịch và những người yêu du lịch hãy hợp tác chặt chẽ, lao động sáng tạo, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển của ngành du lịch, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng, của Chính phủ.

Ông Phùng Quang Thắng, Chủ tịch Liên Chi hội Du lịch xanh Việt Nam chia sẻ, các doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ lưu trú, điểm đến cần thay đổi nhận thức, triển khai hành động để chuyển đổi du lịch xanh, lan tỏa phong trào du lịch xanh, góp phần đẩy mạnh phát triển thương hiệu Du lịch xanh VITA GREEN của Việt Nam trở thành nhãn hiệu giao dịch quốc tế.

Hiện khách quốc tế vẫn tập trung đến một số thành phố lớn như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang…; còn nhiều địa phương, tỷ lệ đón khách quốc tế chiếm 5-10% tổng lượng khách. Để thu hút khách quốc tế, đặc biệt dòng khách cao cấp mang lại nguồn thu lớn từ những loại hình du lịch như: MICE, nghỉ dưỡng, thể thao…, theo ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội, các tỉnh, thành phố cần phát triển du lịch theo hướng bền vững, bảo tồn giá trị văn hóa, di sản, xây dựng các sản phẩm du lịch xanh. Đồng thời, các địa phương cần liên kết để tạo sản phẩm riêng biệt, đặc sắc nhằm giữ chân khách quốc tế lưu trú lâu hơn, tham gia nhiều hoạt động và tăng mức chi tiêu tại Việt Nam.

Theo ông Cao Chí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, để gia tăng lượng khách quốc tế, các địa phương cần xây dựng được hệ sinh thái sản phẩm du lịch đột phá, mời các hãng lữ hành lớn quốc tế, thông qua hoạt động ngoại giao với những quốc gia Việt Nam miễn thị thực để thúc đẩy tăng trưởng nguồn khách từ những thị trường này.

Ông Vũ Quốc Trí, Tổng thư ký Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, trong những tháng cuối năm 2025, Hiệp Hội Du lịch Việt Nam xác định, các đơn vị du lịch Việt Nam dồn lực để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đón ít nhất 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 150 triệu lượt khách du lịch nội địa. Song song với đó, để phát triển Việt Nam theo hướng bền vững, Hiệp hội sẽ khuyến khích, đẩy mạnh phát triển thương hiệu "Du lịch xanh VITA Green" trở thành nhãn hiệu giao dịch quốc tế của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, hiệp hội du lịch của 34 tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ trong lĩnh vực du lịch để xây dựng sản phẩm du lịch mới, đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đào tạo để phát triển nguồn nhân lực du lịch; tăng cường xúc tiến quảng bá, hợp tác quốc tế; triển khai xét tặng các danh hiệu của ngành du lịch Việt Nam như: Xét tặng Giải thưởng VITA AWARDS 2025, danh hiệu Nghệ nhân Nghề bếp; Nghệ nhân Nghề Bánh; Nghệ nhân Pha chế thức uống./.