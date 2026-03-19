Ngành du lịch Đồng bằng sông Cửu Long chinh phục thị trường Malaysia

Các đại diện lữ hành Đồng bằng sông Cửu Long và Malaysia trao đổi tại hội nghị xúc tiến du lịch ở Kuala Lumpur. Ảnh: Bùi Hoàn-PV TTXVN tại Malaysia

Trong chiến lược marketing của du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Malaysia từ lâu đã được xác định là một trong những thị trường khách du lịch ưu tiên hàng đầu. Những số liệu thống kê mới nhất đã chứng minh cho tầm nhìn chiến lược này. Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Việt Phường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam kiêm Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long cho biết năm 2025 vừa qua, Malaysia tiếp tục giữ vững vị thế là thị trường khách quốc tế trọng điểm. Với gần 574.000 lượt khách đến Việt Nam, Malaysia nằm trong nhóm các thị trường hàng đầu.

Không chỉ gây ấn tượng về số lượng, đối tượng du khách này còn giành được thiện cảm của những người làm du lịch Việt Nam bằng phong cách ứng xử. Theo ông Trần Việt Phường, du khách Malaysia luôn được đánh giá cao nhờ “tính kỷ luật, văn minh, lịch sự, thân thiện và tôn trọng lẫn nhau”. Chính những nét tương đồng về sự hiếu khách và lối sống tình cảm đã tạo nên một sợi dây liên kết tự nhiên giữa con người hai quốc gia.



Hội nghị đã vẽ nên một bức tranh sống động về vùng Đồng bằng sông Cửu Long - vùng đất cực Nam của Việt Nam tọa lạc tại hạ lưu dòng sông Mekong. Với lợi thế tự nhiên đặc thù, các sản phẩm du lịch tiêu biểu đã được giới thiệu đậm nét, từ trải nghiệm đời sống sông nước, du lịch sinh thái miệt vườn đến những hành trình tìm hiểu giá trị di sản văn hóa và nghỉ dưỡng biển đảo.



Ông Trần Việt Phường khẳng định mục đích của hoạt động xúc tiến lần này không chỉ dừng lại ở việc quảng bá hình ảnh, các điểm đến đặc trưng, giới thiệu những nơi an toàn, thân thiện, hấp dẫn và có chất lượng, mà còn trao đổi kinh nghiệm về quản lý du lịch, xây dựng điểm đến và phát triển nguồn nhân lực để sẵn sàng đón dòng khách lớn từ Malaysia.



Đứng từ góc độ địa phương, ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, nhận định sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi quan hệ hợp tác chiến lược Việt Nam - Malaysia đang phát triển toàn diện. Ông Sum nhấn mạnh rằng đây là diễn đàn để tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Với sự tương đồng về văn hóa, ẩm thực và khoảng cách địa lý thuận lợi, tiềm năng hợp tác vẫn còn rất rộng mở.



Sự hào hứng không chỉ đến từ phía Việt Nam, bà Nornatasha Ahmad, cán bộ cấp cao của Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia, đánh giá hội nghị mang lại lợi ích kép cho cả hai quốc gia. Theo bà, sự kiện này mang đến cơ hội để các doanh nghiệp Malaysia hiểu sâu hơn về vùng đất châu thổ sông Mekong, đồng thời giúp phía Việt Nam có cái nhìn cận cảnh hơn về thị trường Malaysia.



Bà Nornatasha Ahmad đề xuất hai bên nên tổ chức những hoạt động xúc tiến như thế này thường xuyên hơn để thắt chặt mối quan hệ, không chỉ giữa Malaysia và Việt Nam mà còn trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và thế giới. Sự kiện này diễn ra vào thời điểm đặc biệt khi Malaysia cũng đang đẩy mạnh chiến dịch xúc tiến Năm Du lịch năm 2026, chào đón khách du lịch từ các nước láng giềng, đặc biệt là Việt Nam.



Dưới góc độ lữ hành trực tiếp, bà Nurul Ain Syazwi, Giám đốc vận hành (COO) công ty TMTours&Travel, đã chỉ ra những nhu cầu rất thực tế của khách hàng Malaysia. Bà cho biết những điểm đến như Đà Nẵng và Phú Quốc hiện đang là xu hướng thu hút khách Malaysia, trong khi Đà Lạt và Sapa cũng nằm trong những điểm đến hàng đầu. Tuy nhiên, để thực sự chinh phục được du khách Malaysia, các dịch vụ tại Đồng bằng sông Cửu Long cần chú trọng đến vấn đề ẩm thực.



Bà Nurul Ain Syazwi lưu ý các đơn vị làm du lịch Việt Nam rằng du khách Malaysia, nhất là người Hồi giáo, rất quan tâm đến việc thực phẩm Halal có được cung cấp hay không. Bà giải thích: “Halal không chỉ đơn thuần là không có thịt lợn, mà thịt phải được giết mổ đúng quy cách. Nếu không, các lựa chọn ăn chay cũng là một giải pháp rất quan trọng mà chúng tôi mong muốn thấy ở các tour du lịch”. Đây được xem là “chìa khóa” để các tỉnh miền Tây có thể mở cửa đón dòng khách Hồi giáo một cách hiệu quả hơn.



Ông Dương Hoàng Sum bày tỏ sự kỳ vọng lớn sau khi giới thiệu không gian du lịch mới của Vĩnh Long và các tỉnh lân cận với nguồn tài nguyên đa dạng từ du lịch biển, nghỉ dưỡng đến du lịch văn hóa miệt vườn. Ông mong muốn tạo ra một sự “giao thoa” mạnh mẽ về văn hóa vùng miền và quốc tế, từ đó kết nối chặt chẽ giữa các công ty lữ hành và doanh nghiệp hàng không của hai nước.



Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long khẳng định: “Chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư để các doanh nghiệp Malaysia tìm hiểu và hợp tác phát triển sản phẩm tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng được những sản phẩm du lịch liên quốc gia, thúc đẩy trao đổi nguồn khách song phương một cách thường xuyên và bền vững.

Sự kiện cũng chứng kiến việc ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa các đại diện doanh nghiệp du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các doanh nghiệp tại thủ đô Kuala Lumpur. Hội nghị xúc tiến tại Malaysia năm 2026 được kỳ vọng sẽ mở ra những tuyến du lịch mới, thu hút thêm nhiều du khách Malaysia đến khám phá và trải nghiệm tại Đồng bằng sông Cửu Long trong tương lai gần./.