Ngắm vẻ đẹp Hồ Rà Hách-Suối Ruông giữa đại ngàn

Đồng bào Ca Dong biểu diễn nhạc cụ truyền thống tại điểm du lịch Hồ Rà Hách xã Sơn Tây Hạ. Ảnh: Phạm Cường -TTXVN

Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Hạ Nguyễn Thị Tình cho biết, sau 2 tháng triển khai, UBND xã đã hoàn thành đầu tư ban đầu các hạng mục tại điểm du lịch sinh thái Hồ Rà Hách-Suối Ruông và giới thiệu đến người dân, du khách. Hầu hết các hạng mục được đầu tư từ nguồn xã hội hóa, tinh thần đoàn kết, vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc ở xã Sơn Tây Hạ. Mỗi cơ quan, đơn vị của xã đảm nhận một phần việc, mỗi chi bộ thực hiện một công trình, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, giáo viên, nghệ nhân và người dân chung tay góp sức xây dựng nên diện mạo Hồ Rà Hách tươi đẹp. Để điểm du lịch Hồ Rà Hách-Suối Ruông hoạt động hiệu quả, UBND xã Sơn Tây Hạ đã ban hành Quyết định thành lập Tổ tự quản điểm du lịch Hồ Rà Hách. Đây là lực lượng trực tiếp phối hợp cùng chính quyền địa phương quản lý, vận hành, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, an toàn và hướng dẫn, hỗ trợ du khách trong suốt quá trình hoạt động của Điểm du lịch.



Hồ Rà Hách - Suối Ruông hoang sơ quyến rũ. Ảnh: Phạm Cường -TTXVN

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Hạ Cao Quốc Tiến thông tin, đưa vào hoạt động điểm du lịch sinh thái Hồ Rà Hách-Suối Ruông là kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy xã về phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2025-2030, trong đó có nhiệm vụ quan trọng là khai thác các tiềm năng, lợi thế về cảnh quan tự nhiên để phát triển du lịch, đưa giá trị bản sắc văn hóa truyền thống Ca Dong thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Địa phương cũng cụ thể hóa Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về phát triển du lịch bền vững. Trước mắt, xã huy động nguồn lực xây dựng Điểm dừng chân, điểm du lịch sinh thái Hồ Rà Hách-Suối Ruông; thành lập đội văn nghệ dân gian, phục hồi đàn nước - một nhạc cụ truyền thống độc đáo của đồng bào Ca Dong. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục khai thác tiềm năng, quảng bá địa điểm di tích lịch sử, danh thắng, thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương bền vững.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Hạ Cao Quốc Tiến thông tin, đưa vào hoạt động điểm du lịch sinh thái Hồ Rà Hách-Suối Ruông là kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy xã về phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2025-2030, trong đó có nhiệm vụ quan trọng là khai thác các tiềm năng, lợi thế về cảnh quan tự nhiên để phát triển du lịch, đưa giá trị bản sắc văn hóa truyền thống Ca Dong thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Địa phương cũng cụ thể hóa Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về phát triển du lịch bền vững. Trước mắt, xã huy động nguồn lực xây dựng Điểm dừng chân, điểm du lịch sinh thái Hồ Rà Hách-Suối Ruông; thành lập đội văn nghệ dân gian, phục hồi đàn nước - một nhạc cụ truyền thống độc đáo của đồng bào Ca Dong. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục khai thác tiềm năng, quảng bá địa điểm di tích lịch sử, danh thắng, thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương bền vững.

Nguồn nước Hồ Rà Hách bắt nguồn từ đỉnh núi A Din cao hơn 1.000m, chảy qua thắng cảnh Thác Lụa, tạo thành Suối Ruông uốn lượn len lỏi giữa những khe đá, dưới tán rừng nguyên sinh xanh thẳm. Theo các già làng người Ca Dong, "Rà Hách" có nghĩa là sạt lở bởi trước đây khu vực hồ từng xảy ra các đợt sạt lở lớn, góp phần hình thành nên hồ nước tự nhiên cùng những bãi đá nhiều màu sắc được thiên nhiên kiến tạo qua hàng triệu năm.

Mỗi mùa, Hồ Rà Hách-Suối Ruông lại mang một vẻ đẹp riêng. Mùa mưa, dòng nước dồi dào, hùng vĩ, còn mùa nắng, mặt hồ trong xanh soi bóng núi rừng, tạo nên không gian yên bình và thơ mộng, thích hợp để nghỉ ngơi, trải nghiệm và hòa mình với thiên nhiên. Đến đây, du khách được hòa mình vào làn nước trong xanh mát lạnh giữa ngày hè mà còn được lắng nghe âm thanh của đại ngàn, thưởng thức hương vị ẩm thực độc đáo của đồng bào vùng cao, chung tay gìn giữ thiên nhiên, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.



Ông Đinh In, thôn Bà He cho biết, đồng bào Ca Dong nhiều đời sống hài hòa dưới chân núi A Din, Thác Lụa. Bà con làm nương rẫy không hủy hoại rừng đầu nguồn, do vậy rừng cho sinh kế, giữ nguồn nước. Ngày nay, bà con chung tay cùng chính quyền xây dựng, phát triển du lịch ở Hồ Rà Hách-Suối Ruông với mong muốn quê hương phát triển đổi mới. Người dân luôn tự hào và mong muốn những thắng cảnh, địa danh này sẽ được bảo vệ, phát triển theo hướng du lịch sinh thái, giữ gìn bản sắc, tạo nhiều việc làm cho cộng đồng người dân địa phương./.