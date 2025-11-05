Tin tức
Nga trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Anh hùng Lao động Thái Hương
Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang (LB) Nga, Anh hùng Lao động Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược của Tập đoàn TH vinh dự là một trong 5 đại biểu của các nước gồm Italy, Sri Lanka, Israel, Đức và Việt Nam được Tổng thống Vladimir Putin đích thân gắn Huân chương Hữu nghị.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Putin nhấn mạnh nước Nga luôn trân trọng những người bạn thủy chung, đồng thời vinh dự ghi nhận sự đóng góp của các đại diện xuất sắc của các giới trí thức, sáng tạo, doanh nhân của nhiều quốc gia. Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, nước Nga biết ơn tất cả những ai coi Nga là đối tác tin cậy và sẽ luôn cởi mở cho những mối quan hệ hai bên cùng có lợi, nhiều mặt và làm giàu văn hoá lẫn nhau.
Tổng thống Putin đánh giá cao các dự án nông nghiệp của Tập đoàn TH tại Nga, bày tỏ tin tưởng những dự án này sẽ góp phần bảo đảm an ninh lương thực và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Nga.
Vô cùng xúc động trước vinh dự được đại diện cho Việt Nam nhận phần thưởng danh giá, Anh hùng Lao động Thái Hương cảm ơn nguyên thủ nước Nga vì sự nồng hậu, ấm áp và vì sự nghiệp to lớn ông đã dành để phụng sự nước Nga. Bà Thái Hương trân trọng cảm ơn lãnh đạo đất nước Nga, chính quyền các tỉnh mà TH đầu tư đã tạo điều kiện để doanh nhân Việt Nam tạo nên sự thành công cho doanh nghiệp, xứng danh doanh nhân anh hùng trong sự nghiệp “làm đất nở hoa”.
Tại buổi lễ chào mừng do Đại sứ quán tổ chức cùng ngày, Anh hùng Lao động Thái Hương chia sẻ cảm xúc của mình về vinh dự này. Theo bà, khi chọn Nga để đầu tư bà đã chọn theo sự mách bảo của con tim, chọn đất nước là người bạn lớn của Việt Nam. Chìa khoá giúp TH có được thành công ngày hôm nay, theo bà là chiến lược sản phẩm. Đi trên con đường đưa khoa học công nghệ và khoa học quản trị vào nông nghiệp, sản lượng sữa của TH đã chia sẻ được sự thiếu hụt về sữa trong thời kỳ cấm vận với nước Nga và nhân dân Nga.
Năm 2025, Tập đoàn TH đã khánh thành nhà máy chế biến sữa tại tỉnh Kaluga. Đại sứ Đặng Minh Khôi đánh giá đây là dự án đầu tư mang tính biểu tượng của một doanh nghiệp tư nhân vào LB Nga. Bất chấp bối cảnh khó khăn, TH vẫn đầu tư và vận hành hiệu quả. Hiện giai đoạn một của dự án đạt công suất 500 tấn sữa/ngày, dự kiến tăng lên 1.000 tấn ở giai đoạn hai. Đại sứ khẳng định, việc bà Thái Hương được Tổng thống Vladimir Putin tặng Huân chương Hữu nghị là vinh dự của cá nhân doanh nhân, của doanh nghiệp TH, nhưng đồng thời cũng là minh chứng cho thấy LB Nga hết sức coi trọng hợp tác với Việt Nam, hết sức coi trọng các doanh nghiệp Việt Nam.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại LB Nga về kế hoạch tới đây, doanh nhân Thái Hương cho biết TH sẽ tiếp tục triển khai những dự án hiện có như kế hoạch ban đầu, ra mắt người tiêu dùng Nga những bộ sản phẩm tốt cho sức khỏe, tận dụng các thành tựu về khoa học công nghệ và khoa học quản trị đã thành công trên thế giới, kinh tế xanh, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn để khai thác triệt để lợi thế của đất và nước. Từ góc nhìn của một nhà đầu tư vào nông nghiệp, bà nhìn thấy nước Nga có nguồn đất đai rộng lớn, màu mỡ, đất sạch, nước sạch để phát triển nguồn lương thực không những cho nước Nga mà còn xuất khẩu ra các nước trên thế giới, phát huy hoàn toàn lợi thế sản phẩm nông nghiệp, từ sản phẩm sạch đến organic.
Đặt ra chiến lược trân quý mẹ thiên nhiên, con người là chủ thể trên nền tảng phát triển bền vững và triển khai xây dựng thương hiệu, hệ thống phân phối tại LB Nga, Tập đoàn TH đặt mục tiêu trở thành thương hiệu mang tầm quốc gia của LB Nga, khẳng định uy tín và năng lực của nhà đầu tư Việt Nam trên trường quốc tế./.