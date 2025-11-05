Nga trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Anh hùng Lao động Thái Hương

Tổng thống Vladimir Putin đích thân gắn Huân chương Hữu nghị cho Anh hùng Lao động Thái Hương. Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại Liên bang Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang (LB) Nga, Anh hùng Lao động Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược của Tập đoàn TH vinh dự là một trong 5 đại biểu của các nước gồm Italy, Sri Lanka, Israel, Đức và Việt Nam được Tổng thống Vladimir Putin đích thân gắn Huân chương Hữu nghị.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Putin nhấn mạnh nước Nga luôn trân trọng những người bạn thủy chung, đồng thời vinh dự ghi nhận sự đóng góp của các đại diện xuất sắc của các giới trí thức, sáng tạo, doanh nhân của nhiều quốc gia. Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, nước Nga biết ơn tất cả những ai coi Nga là đối tác tin cậy và sẽ luôn cởi mở cho những mối quan hệ hai bên cùng có lợi, nhiều mặt và làm giàu văn hoá lẫn nhau.

Tổng thống Putin đánh giá cao các dự án nông nghiệp của Tập đoàn TH tại Nga, bày tỏ tin tưởng những dự án này sẽ góp phần bảo đảm an ninh lương thực và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Nga.

Vô cùng xúc động trước vinh dự được đại diện cho Việt Nam nhận phần thưởng danh giá, Anh hùng Lao động Thái Hương cảm ơn nguyên thủ nước Nga vì sự nồng hậu, ấm áp và vì sự nghiệp to lớn ông đã dành để phụng sự nước Nga. Bà Thái Hương trân trọng cảm ơn lãnh đạo đất nước Nga, chính quyền các tỉnh mà TH đầu tư đã tạo điều kiện để doanh nhân Việt Nam tạo nên sự thành công cho doanh nghiệp, xứng danh doanh nhân anh hùng trong sự nghiệp “làm đất nở hoa”.