Nền tảng mới cho quản trị địa phương hiệu quả
“Có thể khẳng định, việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường phân cấp, phân quyền, phát huy tính chủ động của cơ sở, đưa chính quyền đến gần dân hơn và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn”, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải nêu.
Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh An Giang đã chấm dứt hoạt động của 26 đơn vị hành chính cấp huyện và giảm 196 đơn vị hành chính cấp xã. Để hỗ trợ năng lực thực thi cho cấp cơ sở, tỉnh điều động, tăng cường 3.154 công chức, viên chức về cấp xã. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh được nâng cấp theo mô hình 2 cấp, kết nối đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Qua 1 năm vận hành, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 98,56% trên tổng số hơn 587.000 hồ sơ đã tiếp nhận; chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp quý I/2026 đạt 95,86 điểm, đứng thứ 18/34 tỉnh, thành phố; 100% trung tâm cấp xã đã phủ sóng Internet cáp quang tốc độ cao. Phong trào “Bình dân học vụ số” cùng chính sách 0 đồng phí dịch vụ công trực tuyến đã tạo nên một hệ sinh thái số thực thụ.
Tuy nhiên, áp lực công việc tại cấp xã ngày càng lớn sau khi tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ từ cấp huyện. Cùng với đó, kỹ năng số của một bộ phận cán bộ cơ sở còn hạn chế, hạ tầng công nghệ thông tin ở một số vùng sâu, vùng xa chưa đáp ứng yêu cầu...
Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất; đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nhằm tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
An Giang tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình công tác và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực thực thi, bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.
Cùng với đó, tỉnh chủ động nhận diện, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế phối hợp; kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp với thực tiễn. Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, làm thước đo chất lượng hoạt động của bộ máy; phấn đấu các chỉ số cải cách hành chính, PAPI, SIPAS và chuyển đổi số thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.
Tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá mô hình tổ chức, quy mô các xã, phường, đặc khu; xây dựng chính quyền cấp xã thực sự là cấp chính quyền gần dân, sát dân nhất; đủ năng lực thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. An Giang ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, trang thiết bị và các điều kiện bảo đảm khác, nhất là đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo và các địa bàn còn nhiều khó khăn; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số toàn diện; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu theo hướng “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, liên thông, dùng chung”.
Tỉnh An Giang tiếp tục đổi mới công tác cán bộ theo hướng công khai, minh bạch, gắn với vị trí việc làm và kết quả thực hiện nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, những chuyển biến về tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, chuyển đổi số và chất lượng phục vụ người dân đã cho thấy những kết quả bước đầu tích cực. Đây là nền tảng để An Giang tiếp tục hoàn thiện mô hình, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn./.