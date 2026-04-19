Nâng tầm giá trị cà phê Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

Đại biểu trong và ngoài nước tham Bảo tàng Thế giới Cà phê. Ảnh: TTXVN phát Ông Jonathan Baker, Đại diện UNESCO tại Việt Nam nhấn mạnh, cà phê cần được nhìn nhận dưới góc độ di sản, bởi các thực hành liên quan đến cà phê phản ánh bản sắc, giá trị xã hội, đóng vai trò là không gian giao lưu giữa các cộng đồng.

Đồng quan điểm trên, ông Trịnh Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột cho biết, trong bối cảnh di sản phi vật thể ngày càng được nhìn nhận như một nguồn lực cho phát triển bền vững, cà phê cần được hiểu không chỉ như một ngành hàng kinh tế, mà như một hệ thống tri thức – kỹ năng – thực hành và quan hệ xã hội đang vận hành trong cộng đồng.

Tại Đắk Lắk – vùng sản xuất cà phê trọng điểm của Việt Nam với diện tích trên 210.000 ha, chiếm khoảng 30–35% sản lượng quốc gia và giữ vai trò trung tâm trong chuỗi giá trị Robusta toàn cầu. Cà phê Đắk Lắk, với hạt nhân là Robusta và được định danh thông qua chỉ dẫn địa lý Cà phê Buôn Ma Thuột, không chỉ là một ngành sản xuất có quy mô lớn, mà còn là một không gian tích tụ và vận hành của một hệ tri thức sống có chiều sâu, được hình thành và bồi đắp qua nhiều thế hệ. Giá trị của hệ tri thức này không nằm ở những diễn giải mang tính biểu tượng, mà nằm trong chính những thực hành hàng ngày của cộng đồng - nơi con người, tự nhiên và thị trường tương tác với nhau trong một quá trình liên tục thích ứng và tái tạo. Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Ngọc Minh – TTXVN

Trong tiến trình đó, cách tiếp cận theo tinh thần của UNESCO không chỉ cung cấp một bộ khung lý thuyết, mà còn gợi mở một hướng đi thực tiễn, trong đó di sản không phải là mục tiêu cuối cùng cần đạt được sự công nhận, mà là một quá trình liên tục được nuôi dưỡng, bảo vệ và phát huy. Khi di sản được đặt đúng vị trí – như một phần của đời sống và sinh kế cộng đồng – thì việc được công nhận ở tầm quốc tế sẽ là hệ quả tự nhiên của một quá trình làm việc nghiêm túc và bền bỉ.

Với cách nhìn đó, cà phê Đắk Lắk hoàn toàn có thể trở thành một đóng góp có ý nghĩa vào kho tàng di sản sống của nhân loại, không chỉ bởi quy mô hay vị thế trên thị trường, mà bởi khả năng đại diện cho một mô hình phát triển trong đó tri thức bản địa, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế được kết nối trong một chỉnh thể hài hòa.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lâm Nhân, Trường Đại học Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh: Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhiều quốc gia đã thành công trong việc “di sản hóa” cà phê, chuyển hóa cà phê từ một sản phẩm nông nghiệp thành một biểu tượng văn hóa gắn với bản sắc quốc gia.

Từ các kinh nghiệm quốc tế, có thể rút ra một số bài học quan trọng để phát triển văn hóa cà phê ở Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam nói chung như: Cộng đồng địa phương luôn giữ vai trò trung tâm trong việc bảo tồn và thực hành di sản cà phê, cộng đồng là chủ thể sáng tạo, lưu giữ và truyền dạy các tri thức, kỹ năng và nghi lễ liên quan đến cà phê; Nhà nước đóng vai trò định hướng thông qua việc xây dựng chính sách, khung pháp lý và chiến lược phát triển, đặc biệt trong việc bảo vệ di sản và quảng bá hình ảnh quốc gia; Doanh nghiệp và khu vực tư nhân có vai trò quan trọng trong việc tạo lập hệ sinh thái phát triển, từ sản xuất, chế biến đến marketing và xây dựng thương hiệu.

Bên cạnh đó, các xu hướng mới trên thế giới cho thấy cà phê đang ngày càng gắn kết với các lĩnh vực khác như công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số và du lịch bền vững. Đặc biệt, du lịch cà phê đang trở thành một xu hướng quan trọng, kết hợp giữa trải nghiệm nông nghiệp, văn hóa và sinh thái, qua đó tạo ra nguồn thu bền vững và góp phần bảo tồn cảnh quan. Những kinh nghiệm và xu hướng này gợi mở cho Việt Nam một hướng đi phù hợp; trong đó cà phê không chỉ là sản phẩm xuất khẩu mà còn là một nguồn lực văn hóa, kinh tế có giá trị lâu dài.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: Đắk Lắk là thủ phủ cà phê của Việt Nam, cà phê không chỉ tạo sinh kế cho hàng trăm nghìn người dân mà còn bồi đắp nên một không gian văn hóa đặc sắc, gắn bó chặt chẽ với đời sống kinh tế, xã hội, phong tục, tập quán và bản sắc cộng đồng các dân tộc anh em. Chính điều đó đã tạo nên chiều sâu văn hóa cho cà phê.

Việc “Tri thức trồng và chế biến cà phê Đắk Lắk” được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2025 là một dấu mốc rất quan trọng, khẳng định giá trị của tri thức trồng và chế biến cà phê, của lao động sáng tạo và của sự gắn kết bền chặt giữa con người, thiên nhiên, văn hóa và sinh kế trên vùng đất Tây Nguyên.

Trong hành trình phát triển hiện nay, tỉnh Đắk Lắk xác định: Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa không tách rời mục tiêu phát triển bền vững. Cà phê Đắk Lắk không chỉ là câu chuyện của sản phẩm, của thị trường hay của tiêu dùng, mà còn là câu chuyện của cộng đồng, của môi trường sống, của trách nhiệm với các thế hệ tương lai.

Từ nhận thức đó, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, các cơ sở đào tạo – nghiên cứu, cộng đồng chủ thể di sản và doanh nghiệp nhằm chung tay bảo vệ, truyền dạy tri thức trồng, chế biến và thưởng thức cà phê; thúc đẩy các mô hình phát triển cà phê theo hướng xanh, có trách nhiệm, hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường; gắn việc phát huy di sản cà phê với phát triển du lịch bền vững, góp phần nâng cao đời sống người dân; tăng cường hợp tác quốc tế để quảng bá hình ảnh Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột và văn hóa cà phê Việt Nam ra thế giới.

Còn theo đại diện Tập đoàn Trung Nguyên Legend, một di sản chỉ thực sự “sống” khi được cộng đồng hiểu đúng, thực hành đúng, được trao truyền liên tục và không ngừng được sáng tạo trong bối cảnh đương đại. Đây cũng là cơ sở để bảo tồn và phát huy các giá trị cà phê một cách bền vững, gắn với phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống cộng đồng.

Trong bối cảnh thế giới đang đối diện với nhiều thách thức về kết nối xã hội và phát triển bền vững, việc định vị cà phê Việt Nam như một “di sản sống” sẽ góp phần đưa cà phê Việt Nam hướng tới trở thành một ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững, nơi các nền văn hóa có thể cùng tồn tại, tôn trọng lẫn nhau và cùng phát triển đóng góp cho văn minh nhân loại./.