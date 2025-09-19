Nâng tầm Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tham dự buổi lễ có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng; Quyền Thứ trưởng ngoại giao Brent Christensen; Thượng nghị sĩ Roger Marshall; Hạ nghị sĩ Seth Moulton; các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao tại Mỹ; những người bạn và đối tác thân thiết từ Chính phủ Mỹ, cộng đồng doanh nghiệp và học thuật; và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã ôn lại thời khắc lịch sử cách đây 80 năm, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 2/9/1945 tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước CHXHCN Việt Nam), một quốc gia tự do và độc lập và công bố với thế giới về quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, tuyên bố đó là kết tinh của hàng thập kỷ đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời truyền cảm hứng cho phong trào giải phóng và tự quyết trên toàn cầu.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đoàn Hùng - PV TTXVN tại Mỹ

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh từng là một trong những quốc gia nông nghiệp nghèo nhất, Việt Nam hiện đứng thứ 35 trên thế giới về quy mô kinh tế, là điểm đến hàng đầu cho thương mại và đầu tư và ngày càng trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi hướng tới những tầm cao mới, Việt Nam tự tin bước vào một kỷ nguyên mới, đặt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Điểm lại quan hệ Việt Nam-Mỹ từ những đối thủ trước đây đến Đối tác chiến lược toàn diện, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cho biết năm 2025 chứng kiến 4 cột mốc quan trọng: 80 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam, 50 năm kết thúc chiến tranh tại Việt Nam, 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Mỹ và 2 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Hiện Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ, trong khi Mỹ là đối tác lớn thứ 2 của Việt Nam. Đầu tư của Mỹ nằm trong nhóm 10 nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam, trong khi các doanh nghiệp Việt Nam đang mở rộng sự hiện diện tại Mỹ, tạo việc làm và góp phần tăng cường sức bền chuỗi cung ứng. Những dòng chảy này phản ánh sức mạnh bổ sung của nền kinh tế hai nước và lợi ích chiến lược ngày càng tăng mà hai nước chia sẻ.

Theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, mặc dù có những thay đổi lớn trong nước và quốc tế, năm 2025 vẫn chứng kiến đà phát triển mạnh mẽ trong quan hệ Việt Nam – Mỹ, được thể hiện rõ nhất qua sự gắn kết liên tục ở mọi cấp độ. Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump đã có 2 cuộc điện đàm trong năm nay, tiếp tục đối thoại thẳng thắn và xây dựng. Trong những ngày tới, một phái đoàn Việt Nam do Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao của Đại Hội đồng Liên hợp quốc tại New York và có các cuộc gặp song phương với các đối tác Mỹ và quốc tế. Các trao đổi qua mọi kênh — hành pháp, lập pháp, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân — tiếp tục nhấn mạnh chiều sâu và phạm vi của Đối tác chiến lược toàn diện.

Nhấn mạnh những ngày tốt đẹp nhất của quan hệ đối tác vẫn đang ở phía trước, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ tin tưởng đà phát triển trong quan hệ Việt Nam – Mỹ vẫn tiếp tục duy trì trong những tháng còn lại của năm kỷ niệm và hy vọng các nhà lãnh đạo hàng đầu của hai nước sẽ sớm có cơ hội gặp gỡ trực tiếp.