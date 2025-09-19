Tin tức
Nâng tầm Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tham dự buổi lễ có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng; Quyền Thứ trưởng ngoại giao Brent Christensen; Thượng nghị sĩ Roger Marshall; Hạ nghị sĩ Seth Moulton; các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao tại Mỹ; những người bạn và đối tác thân thiết từ Chính phủ Mỹ, cộng đồng doanh nghiệp và học thuật; và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã ôn lại thời khắc lịch sử cách đây 80 năm, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 2/9/1945 tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước CHXHCN Việt Nam), một quốc gia tự do và độc lập và công bố với thế giới về quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. Theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, tuyên bố đó là kết tinh của hàng thập kỷ đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời truyền cảm hứng cho phong trào giải phóng và tự quyết trên toàn cầu.
Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh từng là một trong những quốc gia nông nghiệp nghèo nhất, Việt Nam hiện đứng thứ 35 trên thế giới về quy mô kinh tế, là điểm đến hàng đầu cho thương mại và đầu tư và ngày càng trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi hướng tới những tầm cao mới, Việt Nam tự tin bước vào một kỷ nguyên mới, đặt mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Điểm lại quan hệ Việt Nam-Mỹ từ những đối thủ trước đây đến Đối tác chiến lược toàn diện, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cho biết năm 2025 chứng kiến 4 cột mốc quan trọng: 80 năm Ngày Quốc khánh Việt Nam, 50 năm kết thúc chiến tranh tại Việt Nam, 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Mỹ và 2 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Hiện Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ, trong khi Mỹ là đối tác lớn thứ 2 của Việt Nam. Đầu tư của Mỹ nằm trong nhóm 10 nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam, trong khi các doanh nghiệp Việt Nam đang mở rộng sự hiện diện tại Mỹ, tạo việc làm và góp phần tăng cường sức bền chuỗi cung ứng. Những dòng chảy này phản ánh sức mạnh bổ sung của nền kinh tế hai nước và lợi ích chiến lược ngày càng tăng mà hai nước chia sẻ.
Theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, mặc dù có những thay đổi lớn trong nước và quốc tế, năm 2025 vẫn chứng kiến đà phát triển mạnh mẽ trong quan hệ Việt Nam – Mỹ, được thể hiện rõ nhất qua sự gắn kết liên tục ở mọi cấp độ. Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump đã có 2 cuộc điện đàm trong năm nay, tiếp tục đối thoại thẳng thắn và xây dựng. Trong những ngày tới, một phái đoàn Việt Nam do Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu sẽ tham dự Tuần lễ Cấp cao của Đại Hội đồng Liên hợp quốc tại New York và có các cuộc gặp song phương với các đối tác Mỹ và quốc tế. Các trao đổi qua mọi kênh — hành pháp, lập pháp, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân — tiếp tục nhấn mạnh chiều sâu và phạm vi của Đối tác chiến lược toàn diện.
Nhấn mạnh những ngày tốt đẹp nhất của quan hệ đối tác vẫn đang ở phía trước, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng bày tỏ tin tưởng đà phát triển trong quan hệ Việt Nam – Mỹ vẫn tiếp tục duy trì trong những tháng còn lại của năm kỷ niệm và hy vọng các nhà lãnh đạo hàng đầu của hai nước sẽ sớm có cơ hội gặp gỡ trực tiếp.
Tại lễ kỷ niệm, Quyền Thứ trưởng ngoại giao Brent Christensen, Thượng nghị sĩ Roger Marshall và Hạ nghị sĩ Seth Moulton đã có những phát biểu nhấn mạnh chặng đường hợp tác đầy ý nghĩa, tinh thần hòa giải và triển vọng phát triển toàn diện trong quan hệ song phương.
Đại diện cho Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Brent Christensen nhấn mạnh chiều sâu chiến lược của quan hệ Việt Nam - Mỹ, từ khởi đầu khó khăn sau chiến tranh đến việc hai nước trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện. Mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam đã trải qua một sự tiến triển đáng kể trong vài thập kỷ qua. Từ một lịch sử đầy xung đột, đến sự hợp tác hiện nay với Việt Nam, quan hệ này năng động, đang phát triển và hướng tới tương lai.
Theo ông Christensen, những nỗ lực hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh và các mối quan hệ nhân dân giữa hai nước đã mở đường cho mối quan hệ kinh tế, chiến lược và văn hóa mạnh mẽ hơn giữa Mỹ và Việt Nam. Hiện nay, với khoảng 30.000 sinh viên đang học tập khắp nước Mỹ, Việt Nam là một trong 6 nguồn sinh viên quốc tế lớn nhất, đóng góp hơn một tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ. Những sinh viên này trở về Việt Nam để thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế năng động và trở thành những cầu nối lâu dài giữa hai quốc gia.
Mở đầu bài phát biểu của mình, Thượng nghị sĩ Roger Marshall đã cất giọng hát câu “Chúc mừng sinh nhật Việt Nam!”, tạo nên bầu không khí gần gũi, thân thiện và gây ấn tượng mạnh với toàn thể khách dự lễ, trước khi ông nhấn mạnh đến tình hữu nghị bền chặt và những thành tựu mà hai quốc gia đã đạt được.
Theo Thượng nghị sĩ Marshall, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện phản ánh sự tin tưởng và tầm nhìn chung. Kể từ năm 2015, thương mại giữa hai nước đã tăng gấp 3 lần trong 10 năm, từ 45 tỷ USD lên hơn 140 tỷ USD. Việt Nam hiện là một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ. Đây là minh chứng cho sự tin cậy và tiềm năng trong tương lai. Hai năm qua, quan hệ đối tác này đã mang lại kết quả cụ thể cho cả hai bên, ví dụ như việc Việt Nam đặt hàng máy bay Boeing 737 Max và mua nông sản từ tiểu bang Kansas. Ngoài ra, các công ty Mỹ như Intel, Apple, Nike đã đầu tư hàng tỷ USD vào Việt Nam, giúp đa dạng hóa chuỗi cung ứng và làm nền kinh tế hai nước mạnh mẽ và bền vững hơn, đặc biệt sau đại dịch COVID-19.
Tại lễ kỷ niệm, Hạ nghị sĩ Seth Moulton bày tỏ tình cảm đặc biệt với Việt Nam, coi đây là quốc gia yêu thích nhất của ông vì 4 lý do: lịch sử chung đầy ý nghĩa, con người Việt Nam, vẻ đẹp đất nước và ẩm thực phong phú. Ông Moulton nhấn mạnh sự gắn kết giữa nhân dân hai nước không chỉ trong quan hệ song phương mà còn trong hợp tác khu vực và quốc tế. Với tư cách là một cựu binh Thủy quân Lục chiến, ông đặc biệt trân trọng các nỗ lực của Việt Nam trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh, hồi hương hài cốt lính Mỹ và thúc đẩy hòa giải. Theo ông, chính những nỗ lực ấy đã mở ra một tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ hai nước và tạo thành tấm gương cho thế hệ sau.
Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Nhà Việt Nam ở thủ đô Washington D.C diễn ra trong không khí trang trọng và ấm áp. Các đại biểu đã cùng nhau gửi lời chúc đến nhân dân Việt Nam tiếp tục đạt nhiều thành công, tự tin bước vào một kỷ nguyên mới của sự phát triển, đồng thời bày tỏ kỳ vọng về một tương lai hợp tác sâu rộng, toàn diện hơn giữa hai quốc gia.
Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng khẳng định đây là một dịp hết sức ý nghĩa để cùng bạn bè quốc tế, đặc biệt là bạn bè Mỹ, chung vui và chúc mừng những thành tựu đã đạt được, đồng thời cùng xác định các mục tiêu, kế hoạch nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ cũng như với các nước khác trên thế giới./.