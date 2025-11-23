Nâng tầm đối ngoại nhân dân, thúc đẩy hợp tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ

Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Tại đại hội, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Bắc Nam đánh giá cao hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua. Nhiệm kỳ mới sẽ là giai đoạn để Hội bứt phá, không chỉ là nhịp cầu hữu nghị mà còn là động lực thúc đẩy hợp tác song phương phát triển xứng tầm với tiềm năng của hai quốc gia.

Với phương châm "Đổi mới, thực chất và sâu sát", trong bối cảnh Thành phố đang đẩy mạnh đổi mới sáng tạo chuyển đổi số phát triển khoa học, Hội sẽ có nhiều hoạt động tích cực, mở rộng tiềm năng hợp tác với các nước trên thế giới và Ấn Độ, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục đào tạo xây dựng hạ tầng chiến lược giao thông đô thị... Hội sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò sáng tạo trong hoạt động, mở rộng hơn, kết nối và đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác đối ngoại nhân dân của Thành phố.

Tổng kết hoạt động Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ qua, Tiến sỹ Hồ Thị Trinh Anh, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký đã khái quát những điểm nổi bật của Hội trong các hoạt động đối ngoại nhân dân. Hoạt động của Hội thời gian qua không chỉ để lại những dấu ấn sâu sắc trong công tác giao lưu văn hóa, hỗ trợ phòng chống dịch bệnh mà còn xác định phương hướng đột phá trong nhiệm kỳ mới (2025 - 2030), tập trung vào kết nối kinh tế và công nghệ cao.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, dù chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi đại dịch COVID-19, hoạt động đối ngoại nhân dân của Hội ghi nhận những bước chuyển mình mạnh mẽ về cả "lượng" và "chất". Đặc biệt, từ nền tảng hợp nhất giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương cùng với Bà Rịa-Vũng Tàu, Hội đã phát triển mạng lưới lên tới 12 chi hội cơ sở, phủ rộng từ các viện nghiên cứu, trường đại học đến cộng đồng doanh nghiệp. Điểm sáng nổi bật nhất là việc đưa hoạt động hữu nghị về cơ sở, gắn liền với thế hệ trẻ và tri thức. Các sự kiện như Ngày Quốc tế Yoga, Lễ hội ánh sáng Diwali hay các ngày lễ trọng của Ấn Độ đã trở thành ngày hội văn hóa tại các Trường Đại học: Ngoại ngữ-Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Sài Gòn... Trong giai đoạn đại dịch bùng phát, tình hữu nghị Việt - Ấn càng thêm bền chặt qua các hoạt động hỗ trợ vật tư y tế và nhu yếu phẩm thiết thực giữa hai bên, thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong hoạn nạn.

Không chỉ dừng lại ở giao lưu văn hóa, Hội còn chủ động quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua việc mời Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ và Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ (INCHAM) tham quan các địa danh lịch sử, sinh thái tại Cần Giờ, Đồng Tháp. Những chuyến đi thực tế này đã mở ra nhiều cơ hội tìm hiểu, hợp tác giữa doanh nghiệp Ấn Độ và các địa phương.



Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, trên nền tảng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước, Hội xác định phương hướng hoạt động mới mang tính chiều sâu và thực tiễn hơn. Bên cạnh việc duy trì các hoạt động giao lưu văn hóa thường niên, Hội đặt trọng tâm vào vai trò "cầu nối" kinh tế và khoa học công nghệ.



Cụ thể, Hội sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan để thúc đẩy ký kết hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Mumbai; định hướng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư Ấn Độ vào các dự án hạ tầng trọng điểm của Thành phố như hệ thống Metro, đường sắt nhẹ kết nối sân bay Long Thành và tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ. Ngoài ra, từ thế mạnh của Ấn Độ về công nghệ, Hội sẽ chú trọng kết nối hợp tác trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học và vật liệu mới, phục vụ cho mục tiêu phát triển Viện công nghệ tiên tiến của Thành phố.



Trước Đại hội, các đại biểu đã đóng góp nhằm hỗ trợ người dân miền Trung bị ảnh hưởng bão lũ theo lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh./.

