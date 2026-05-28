Nâng tầm di sản danh nhân Nguyễn Công Trứ trong không gian văn hóa nhân loại

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt thông tin: Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 230 năm ngày sinh của danh nhân Nguyễn Công Trứ vào năm 2028, mở ra góc tiếp cận mới với những luận giả sâu sắc khách quan, toàn diện hơn về Nguyễn Công Trứ, không chỉ với tư cách một danh nhân lịch sử của Việt Nam mà còn là nhà văn hóa lớn. Tầm vóc của Nguyễn Công Trứ hôm nay không chỉ nhìn nhận như một danh nhân Việt Nam mà còn chứa dựng nhiều giá trị có ý nghĩa phổ quát đối với nhân loại, đó là tư tưởng phát triển con người đầy tinh thần trách nhiệm là sự cống hiến, sự hòa hợp giữa nghĩa vụ xã hội với tự do cá nhân. Di sản của Nguyễn Công Trứ không chỉ tồn tại trong thư tịch, thơ ca, trong ký ức lịch sử mà vẫn đang tiếp tục hiện diện sống động trong đời sống văn hóa cộng đồng, dân gian.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh Nguyễn Viết Trường, khẳng định trên hành trình lịch sử văn hóa dân tộc, Nguyễn Công Trứ là một hiện tượng đặc biệt, con người dám dấn thân đối diện với thời đại, làm nên thời đại và trở thành biểu tượng tinh thần có sức sống vượt qua mọi giới hạn của thời gian. Hoạt động đa dạng trên nhiều lĩnh vực từ văn học, văn hóa, giáo dục đến quân sự, khẩn hoang và cải cách kinh tế - xã hội, những đóng góp lớn lao của ông luôn được hiện thực hóa bằng hành động thực tiễn vô cùng mạnh mẽ...

Giáo sư Phan Xuân Sơn, Viện trưởng Viện nghiên cứu Danh nhân, Giáo sư Nguyễn Văn Tài, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng và nhiều đại biểu đã tham luận, nêu ý kiến, làm rõ vai trò Nguyễn Công Trứ dù ở bất cứ cương cương vị nào: một nhà thơ, quan chức tận tụy, nhà khẩn hoang kiệt xuất với kỳ tích mở đất Kim Sơn, Tiền Hải hay nhà quân sự mưu lược, ông vẫn luôn giữ trọn một tấm lòng ưu ái với dân với nước.



Các nhà nghiên cứu cũng làm rõ thêm di sản của Nguyễn Công Trứ với nghệ thuật Ca trù cùng những vần thơ hát nói, không chỉ là di sản trong dòng chảy văn học nước nhà mà còn mang ý nghĩa phổ quát về giá trị nhân văn và nghệ thuật. Hội thảo là một nguồn luận cứ khoa học thực tiễn vững chắc nhất, đóng vai trò bản lề để tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các cơ quan Trung ương hoàn thiện hồ sơ khoa học trình UNESCO vinh danh Nguyễn Công Trứ. Sự kiện là sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến vĩ đại của vị danh nhân Uy viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ mà còn khẳng định sức sống mãnh liệt, khả năng hội nhập mạnh mẽ của văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Uy viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ (1778-1858) xuất thân trong một gia đình dòng họ giàu truyền thống văn hóa, khoa bảng tại làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân (nay là xã Nghi Xuân). Cuộc đời ông trải qua nhiều sóng gió, đến năm 42 tuổi mới thi đỗ Giải nguyên, nhưng chính nghịch cảnh đã rèn giũa nên một Nguyễn Công Trứ bản lĩnh cứng cỏi, một cốt cách Nho gia, một nghệ sĩ lỗi lạc. Trong lịch sử dân tộc, không thiếu những nhà chính trị, nhà quân sự tài giỏi hay những nhà thơ lớn, nhưng một nhân vật hội tụ đầy đủ cả ba phương diện và có sức ảnh hưởng bền bỉ trong cảm thức nhân dân như Nguyễn Công Trứ quả thực hiếm có. Với gần 30 năm làm quan kinh qua hơn 26 chức vụ dưới 4 triều vua nhà Nguyễn, dấu ấn của ông trải dài trên mọi lĩnh vực quan trọng của đất nước.../.