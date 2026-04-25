Nâng tầm chất lượng hạt gạo Đồng bằng sông Cửu Long

Ban tổ chức công bố mẫu gạo dự thi. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết, Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất cả nước, đóng góp trên 50% sản lượng lúa, hơn 90% sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam. Hạt gạo không chỉ là sản phẩm nông nghiệp mà còn là sinh kế của hàng triệu nông dân, là thương hiệu quốc gia, hình ảnh của Việt Nam trên thị trường thế giới.



Song, ngành hàng lúa gạo của chúng ta cũng đang đối diện với những thách thức ngày càng gay gắt: Biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt; xâm nhập mặn, hạn hán ngày càng gia tăng; chi phí sản xuất biến động ngày càng cao; trong khi thị trường đòi hỏi ngày càng khắt khe về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển xanh. Bối cảnh đó đặt ra cho chúng ta yêu cầu cấp thiết là phải thay đổi tư duy phát triển ngành lúa gạo. Thị trường ngày nay đòi hỏi chúng ta không chỉ “trồng lúa giỏi” mà phải làm ra hạt gạo có giá trị cao. Không chỉ “đảm bảo sản lượng” mà phải chinh phục thị trường bằng chất lượng và thương hiệu.

Các mẫu gạo dự thi đều có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp và được tuyển chọn từ các địa phương trong vùng. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử nhấn mạnh, với thông điệp nâng tầm hạt gạo Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng chất lượng cao, xanh bền vững và hội nhập quốc tế, cuộc thi không chỉ là nơi tôn vinh sản phẩm mà còn là nơi kết nối chuỗi giá trị từ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp. Thông qua cuộc thi sẽ phát hiện tuyển chọn những giống lúa sản phẩm gạo tiêu biểu, lan tỏa mô hình sản xuất tiên tiến, phát thải, thích ứng biến đổi khí hậu, từng bước xây dựng thương hiệu gạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long một cách bài bản, chuyên nghiệp hơn. Vì vậy, Ban giám khảo cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đánh giá chính xác, khách quan, công tâm các đơn vị dự thi, chấp hành nghiêm quy định, thể hiện tinh thần chuyên nghiệp, hợp tác.

Ban tổ chức hội thi đã nhận 28 mẫu gạo của 28 đơn vị đăng ký tham gia, riêng tỉnh Cà Mau có 13 đơn vị góp mặt, trong đó có 10 hợp tác xã và 3 doanh nghiệp. Cuộc thi gạo ngon Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ I năm 2026 được kỳ vọng sẽ là sân chơi uy tín, góp phần tôn vinh những sản phẩm gạo tiêu biểu của vùng, đồng thời thúc đẩy liên kết sản xuất - tiêu thụ, nâng cao giá trị và thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường./.