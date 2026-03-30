Năng lực mới của y tế Phú Quốc trước thềm APEC 2027

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ Trung tâm Y tế Phú Quốc triển khai kỹ thuật lọc máu liên tục. Ảnh: TTXVN phát

Mới đây, ngày 28/3, nam bệnh nhân N.C.T (sinh năm 1976, ngụ đặc khu Phú Quốc) được chuyển vào Trung tâm Y tế Phú Quốc trong tình trạng sốt cao, đau bụng, đau lưng dữ dội, nôn ói, kèm sưng đau cẳng chân trái và tình trạng khó thở tăng dần. Ghi nhận ban đầu cho thấy, bệnh nhân có mạch nhanh, tụt huyết áp, suy hô hấp, bụng chướng, cẳng chân trái viêm đỏ, không đi tiểu được.

Dựa trên kết quả thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, ê-kíp điều trị chẩn đoán bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, viêm mô tế bào cẳng chân trái, suy thận cấp, hội chứng ly giải cơ vân, phù phổi cấp và theo dõi chấn thương bụng kín. Ê-kíp cấp cứu đã tiến hành hồi sức tích cực, cho thở oxy dòng cao, bù dịch và sử dụng kháng sinh. Tuy nhiên, sau 2 giờ, tình trạng bệnh nhân diễn tiến nặng hơn, dẫn đến suy hô hấp phải đặt nội khí quản thở máy, huyết áp phụ thuộc vận mạch liều cao, toan chuyển hóa nặng.

Trước tình huống nguy kịch, các bác sĩ Trung tâm Y tế Phú Quốc đã tiến hành hội chẩn trực tuyến với Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau hội chẩn, với sự hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ đã quyết định triển khai kỹ thuật lọc máu liên tục (CRRT) ngay tại chỗ - một kỹ thuật hồi sức chuyên sâu, lần đầu tiên được thực hiện tại Trung tâm Y tế Phú Quốc. Quá trình thực hiện diễn ra thuận lợi nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp địa phương và sự hỗ trợ trực tiếp của bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy.

Song song đó, bệnh nhân cũng tiếp tục được tối ưu hồi sức, điều chỉnh toan kiềm và hỗ trợ hô hấp. Sau một đêm, sức khỏe bệnh nhân đã có những chuyển biến tích cực: Người bệnh tỉnh táo, huyết áp dần ổn định, oxy máu cải thiện, tình trạng toan chuyển hóa được kiểm soát và bắt đầu có nước tiểu trở lại. Sau khi tình trạng đã ổn định, bệnh nhân được chuyển đến một bệnh viện đa khoa tại địa phương để tiếp tục điều trị theo nguyện vọng của gia đình.

Thành công của việc áp dụng thực hiện kỹ thuật lọc máu liên tục và đã cứu sống những ca bệnh đầu tiên là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chương trình hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho Trung tâm Y tế Phú Quốc, trong khuôn khổ Đề án nâng cao năng lực y tế cho đặc khu Phú Quốc phục vụ APEC 2027.

Trước đó, hai bệnh nhân bị đột quỵ não cấp tại Phú Quốc cũng được các y bác sĩ Trung tâm Y tế Phú Quốc phối hợp cùng bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy cứu sống nhờ truyền thuốc tiêu sợi huyết tĩnh mạch kịp thời. Việc thực hiện thành công kỹ thuật truyền thuốc tiêu sợi huyết đánh dấu bước ngoặt lớn trong việc điều trị đột quỵ tại Trung tâm Y tế Phú Quốc, giúp người bệnh được cấp cứu kịp thời trong “thời gian vàng”, giảm thiểu nguy cơ tàn phế và tử vong trong quá trình chuyển tuyến.

Sau hơn 6 tháng hỗ trợ nâng cao năng lực y tế cho đặc khu Phú Quốc, nhiều bác sĩ và điều dưỡng tại đặc khu Phú Quốc đã được đào tạo chuyên sâu tại Bệnh viện Chợ Rẫy ở các lĩnh vực như: Hồi sức cấp cứu, Lọc máu liên tục, Gây mê hồi sức, Can thiệp tim mạch, Chẩn đoán hình ảnh… Đồng thời, các ê-kíp bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã luân phiên hỗ trợ trực tiếp tại địa phương. Nhờ đó, nhiều ca bệnh nặng như đột quỵ, chấn thương và các trường hợp ngoại khoa phức tạp đã được xử trí kịp thời, góp phần nâng cao năng lực điều trị tại chỗ và mang lại nhiều tính hiệu tích cực cho y tế đặc khu Phú Quốc trong tương lai./.