Nâng cao vị thế và sức lan tỏa của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ

Đờn ca tài tử Nam Bộ là loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu, được hình thành và phát triển trong quá trình lao động, sinh hoạt văn hóa của cư dân Nam Bộ. Đối với tỉnh Cà Mau, đờn ca tài tử không chỉ là một loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, mà còn gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng, hiện diện trong các sinh hoạt gia đình, dòng họ, lễ hội truyền thống, sự kiện văn hóa – xã hội và phong trào văn hóa quần chúng ở cơ sở. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác văn hoá, thể thao và du lịch năm 2025. Ảnh: Huỳnh Anh – TTXVN Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc thực hiện bảo vệ, phát huy giá trị văn hoá phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN



Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Lý Vỹ Triều Dương nhấn mạnh, qua 5 năm triển khai Đề án, có thể khẳng định công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.



Công tác quản lý nhà nước từng bước được tăng cường. Công tác kiểm kê, nhận diện di sản được thực hiện tương đối đầy đủ. Toàn tỉnh hiện có trên 750 Câu lạc bộ Đờn ca tài tử, thu hút hơn 5.000 nghệ nhân, tài tử đờn và tài tử ca tham gia sinh hoạt thường xuyên. Hoạt động truyền dạy và thực hành di sản được đẩy mạnh trong cộng đồng với trên 100 lớp truyền dạy, thu hút hơn 4.000 lượt học viên, nghệ nhân tham gia. Nghệ thuật Đờn ca tài tử từng bước được đưa vào trường học, triển khai tại 14 trường trung học phổ thông, các cơ sở đào tạo và hoạt động giáo dục trải nghiệm, góp phần bồi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ…



Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Lý Vỹ Triều Dương cũng thẳng thắn nhìn nhận, quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số hạn chế, khó khăn. Trong đó, nguồn kinh phí đầu tư cho hoạt động bảo tồn, truyền dạy và duy trì sinh hoạt các câu lạc bộ còn hạn chế; lực lượng nghệ nhân chủ yếu lớn tuổi, trong khi lực lượng kế thừa trẻ còn mỏng...



Thời gian tới, tỉnh Cà Mau tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ Đờn ca tài tử theo hướng duy trì sinh hoạt thường xuyên, đa dạng hóa nội dung và hình thức hoạt động; đẩy mạnh công tác truyền dạy, đào tạo lực lượng kế thừa trẻ; gắn bảo tồn Đờn ca tài tử với phát triển du lịch và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong sưu tầm, lưu trữ và quảng bá di sản..

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng ghi nhận và đánh giá cao các kết quả từ Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2021 - 2025”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh địa phương đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu xây dựng con người Cà Mau phát triển toàn diện, phát triển kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân.

Về công tác xây dựng Đề án quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2026 – 2030, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng lưu ý ngành cần tiếp tục củng cố công tác quản lý nhà nước; duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ Đờn ca tài tử; quan tâm bảo vệ, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng và đội ngũ nghệ nhân... Ngoài ra, ngành cần tăng cường sưu tầm, tư liệu hóa, số hóa; ứng dụng chuyển đổi số trong bảo tồn và quảng bá di sản; tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh về giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản; gắn Đờn ca tài tử với phát triển du lịch, xây dựng sản phẩm văn hóa đặc trưng của tỉnh; mở rộng giao lưu, hợp tác trong khu vực, góp phần nâng cao vị thế và sức lan tỏa của nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc thực hiện bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2021-2025. Đồng thời nhằm ghi nhận và biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác văn hóa, thể thao và du lịch năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân./.