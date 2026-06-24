Nâng cao vai trò các tổ tự quản bảo vệ chủ quyền biên giới biển

Không chỉ trang bị kiến thức pháp luật, lớp tập huấn hướng tới xây dựng lực lượng tự quản thực sự là "hạt nhân" trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự và hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển an toàn. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 23/6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Cửa Việt và Ủy ban nhân dân xã Bến Hải tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền các văn bản mới của Bộ Quốc phòng và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hơn 100 thành viên các Tổ tự quản an ninh trật tự, Tổ tàu thuyền an toàn tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản của Quyết định số 946/QĐ-BQP ngày 3/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố; Thông tư số 19/2026/TT-BQP ngày 10/3/2026 của Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Tư lệnh các Quân khu trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng và xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Ngoài ra, các học viên còn được trang bị kiến thức về Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biển Việt Nam, Luật Thủy sản và các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, phòng, chống tội phạm và phối hợp xử lý các tình huống trên biển.

Trung tá Nguyễn Văn Anh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt cho biết: Không chỉ trang bị kiến thức pháp luật, lớp tập huấn còn hướng tới xây dựng lực lượng tự quản thực sự trở thành hạt nhân trong bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự và hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển an toàn. Thông qua lớp tập huấn sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của các thành viên tổ tự quản trong chấp hành pháp luật, tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển. Các thành viên được trang bị thêm kiến thức và nắm chắc về Luật Thủy sản, các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biển Việt Nam cùng những nội dung liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Anh, các Tổ tự quản tàu thuyền an toàn và Tổ tự quản an ninh trật tự cần tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt ở cơ sở, trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng chức năng trong nắm bắt tình hình, phát hiện, cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật trên biển. Đồng thời tăng cường đoàn kết, hỗ trợ nhau khi gặp thiên tai, sự cố trên biển, góp phần xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Ông Bùi Đình Chiến, Tổ trưởng Tổ tự quản tàu thuyền an toàn thôn Hải Lộc, xã Cửa Việt chia sẻ, những kiến thức được trang bị giúp ngư dân hiểu rõ hơn trách nhiệm của mình trong chấp hành pháp luật, bảo vệ chủ quyền và giữ gìn an ninh trên biển. Sau lớp tập huấn, ông Chiến cam kết cùng với các thành viên trong tổ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia khai thác hải sản, không vi phạm vùng biển nước ngoài, không sử dụng các hình thức khai thác mang tính hủy diệt nguồn lợi thủy sản cũng như thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký, đăng kiểm, giấy phép khai thác và trang thiết bị an toàn trên tàu thuyền. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động ngư dân địa phương nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển.

“Tôi sẽ phát huy vai trò của các thành viên Tổ tự quản, tăng cường đoàn kết, hỗ trợ nhau trong quá trình vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới biển và góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, vững mạnh” - ông Bùi Đình Chiến nhấn mạnh.

Dịp này, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt đã phát gần 300 tờ rơi tuyên truyền pháp luật về biên giới và trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc cho các thành viên tham gia tập huấn và người dân địa phương.

Thông qua hoạt động này, các tổ tự quản được trang bị thêm kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng. Từ đó góp phần phát huy vai trò của nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc trên khu vực biên giới biển./.