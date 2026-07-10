Nâng cao nhận thức về chiến lược trên Biển Đông của Việt Nam

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu trong toàn tỉnh với sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ chủ chốt và lực lượng vũ trang.

Hội nghị nhằm kịp thời cung cấp thông tin chính thống về tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông; cập nhật những diễn biến mới, đồng thời quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố bản lĩnh chính trị, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội.

Đại tá Phạm Văn Kết, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân thông tin những diễn biến nổi bật của tình hình Biển Đông và các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Trình bày chuyên đề tại hội nghị, Đại tá Phạm Văn Kết, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân đã thông tin những diễn biến nổi bật của tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông từ đầu năm 2026 đến nay; phân tích các nhân tố tác động đến môi trường hòa bình, ổn định và an ninh khu vực trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước tiếp tục diễn biến phức tạp. Trên cơ sở đó, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân đánh giá những cơ hội, thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trên biển trong giai đoạn mới.

Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 4 Hải quân cũng làm rõ quan điểm, đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong xử lý các vấn đề trên Biển Đông. Theo đó, Việt Nam kiên trì giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982); phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước, giữ vững đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và thực hiện nhất quán chính sách quốc phòng "Bốn không" (không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế). Đồng thời, Việt Nam sẵn sàng thực hiện quyền tự vệ chính đáng nhằm bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia trên biển theo quy định của luật pháp quốc tế.

Các nội dung chuyên đề cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; tăng cường hợp tác với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên Biển Đông và trong khu vực.

Thông qua hội nghị, báo cáo viên cũng giới thiệu những kết quả nổi bật của Vùng 4 Hải quân trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Theo đó, đơn vị duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ. Cùng với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Vùng 4 Hải quân còn đẩy mạnh công tác dân vận, tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản trên biển, góp phần củng cố thế trận lòng dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Huy Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Bế mạc hội nghị, ông Bùi Huy Thành, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị các đơn vị, địa phương, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng những nội dung được truyền đạt đến cán bộ, đảng viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong giai đoạn mới./.