Nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng cho đồng bào dân tộc thiểu số

Đây là hoạt động trọng tâm thuộc dự án “Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng yếu thế” do Ngân hàng thế giới tài trợ từ nguồn vốn cả Quỹ Phát triển xã hội Nhật Bản giai đoạn 2022-2026.



Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người nghèo và Phát triển cộng đồng (Hội Luật gia Việt Nam) Hà Huy Từ nhấn mạnh, trong bối cảnh không gian mạng trở thành bộ phận không thể thiếu của đời sống, việc trang bị kiến thức pháp lý là “lá chắn” quan trọng giúp các đối tượng yếu thế tự bảo vệ mình. Để tăng cường tính lan tỏa, toàn bộ tài liệu hội nghị đã được in bản cứng và có mã QR để thuận tiện cho các đại biểu quét mã sử dụng bất cứ thời gian, địa điểm nào nếu có kết nối internet.

Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người nghèo và Phát triển cộng đồng (Hội Luật gia Việt Nam) Hà Huy Từ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Tham gia tập huấn, trên 60 đại biểu là cán bộ nòng cốt cơ sở, người có uy tín, già làng, trưởng bản và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Thanh Nưa đã được phổ biến các nội dung cơ bản của Luật An toàn thông tin mạng năm 2015. Các chuyên gia tập trung hướng dẫn kỹ năng nhận diện, khắc phục các hành vi vi phạm pháp luật trên môi trường mạng và phân tích sâu 5 vụ án điển hình để đại biểu thảo luận, áp dụng vào thực tế.Ông Lường Văn Phúc, bản Bánh, xã Thanh Nưa chia sẻ: “Sau buổi tập huấn, tôi đã hiểu rõ hơn về cách bảo mật thông tin cá nhân trên điện thoại và mạng xã hội. Những kiến thức này rất thiết thực, giúp người dân chúng tôi tự tin hơn trong cuộc sống và yên tâm sử dụng công nghệ để phát triển kinh tế”.Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người nghèo và Phát triển cộng đồng Hà Huy Từ cho biết thêm, tại tỉnh Điện Biên, đơn vị sẽ tổ chức 4 hội nghị tại xã Thanh Nưa và xã Thanh Yên, với 2 hội nghị tập huấn pháp luật và 2 hội nghị truyền thông pháp luật cho gần 200, già làng, trưởng thôn, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng, từ ngày 18 đến 21/4/2026.Được thành lập từ năm 2008, đến nay Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người nghèo và Phát triển cộng đồng (Hội Luật gia Việt Nam) đã thực hiện tư vấn, tuyên truyền luật miễn phí cho hàng nghìn người yếu thế. Giai đoạn 2008 - 2018, Trung tâm đã tổ chức 500 hội nghị, tư vấn pháp luật lưu động cho khoảng 25.000 người dân tại các tỉnh miền núi phía Bắc./.