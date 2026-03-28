Nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng cho các đối tượng yếu thế

Dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ với sự hỗ trợ từ Quỹ Phát triển xã hội Nhật Bản (JSDF). Trước đó, năm 2025, đơn vị đã triển khai thành công các dự án trợ giúp pháp lý về Luật Hôn nhân và gia đình cho các đối tượng yếu thế tại tỉnh Điện Biên và xã Yên Bình (tỉnh Yên Bái).

Tại xã Yên Bình (Lào Cai), hơn 60 đại biểu là cán bộ nòng cốt cơ sở, người có uy tín, già làng, trưởng bản và đại diện các hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đã được phổ biến các nội dung cơ bản của Luật An toàn thông tin mạng năm 2015. Các chuyên gia tập trung hướng dẫn kỹ năng nhận diện, khắc phục các hành vi vi phạm pháp luật trên môi trường mạng và phân tích sâu 5 vụ án điển hình để đại biểu thảo luận, áp dụng vào thực tế.

Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, ông Trần Thế Công, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân xã Yên Bình (tỉnh Lào Cai) cho biết, việc tiếp cận trực tiếp với các quy định pháp luật giúp người dân nâng cao hiểu biết để tự bảo vệ mình trước những thủ đoạn lừa đảo trên môi trường mạng, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Chị Nguyễn Thị Hương (trú tại thôn 6, xã Yên Bình) chia sẻ, sau buổi tập huấn, chị đã hiểu rõ hơn về cách bảo mật thông tin cá nhân trên điện thoại và mạng xã hội. Những kiến thức này rất thiết thực, giúp chúng tôi tự tin hơn trong cuộc sống và yên tâm sử dụng công nghệ để phát triển kinh tế.

Ông Hà Huy Từ, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật cho người nghèo và Phát triển cộng đồng nhấn mạnh, trong bối cảnh không gian mạng trở thành bộ phận không thể thiếu của đời sống, việc trang bị kiến thức pháp lý là “lá chắn” quan trọng giúp các đối tượng yếu thế tự bảo vệ mình. Để tăng cường tính lan tỏa, toàn bộ tài liệu hội nghị đã được số hóa qua mã QR để người dân tiện tra cứu lâu dài.

Từ khi thành lập năm 2008 đến nay, Trung tâm đã thực hiện tư vấn, tuyên truyền luật miễn phí cho hàng nghìn người yếu thế. Giai đoạn 2008 - 2018, Trung tâm đã tư vấn pháp luật lưu động cho khoảng 25.000 người dân tại các tỉnh vùng cao phía Bắc. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với các tổ chức quốc tế như UNICEF, Quỹ JIFF và tham gia tích cực vào công tác cải cách hành chính, khẳng định uy tín trong công tác hỗ trợ pháp lý cộng đồng./.