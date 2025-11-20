Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho ngư dân về chống khai thác IUU

Đại diện các ngành chức năng đã cùng bà con ngư dân Sầm Sơn tọa đàm, trao đổi pháp luật về chống khai thác IUU. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Phiên tòa giả định xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo: Trần Văn Khánh (chủ tàu, sinh năm 1985) và Dương Minh Hiền (thuyền trưởng, sinh năm 1987). Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực IV – Thanh Hóa, các bị cáo đã cấu kết chặt chẽ để thực hiện tội phạm. Cụ thể, bị cáo Khánh đã tổ chức đưa 6 ngư phủ, cùng hai tàu cá, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước C, nhằm thu lợi bất chính cao hơn.

Phiên tòa giả định đã tiến hành đầy đủ các thủ tục tranh tụng, xét hỏi, với sự tham gia của luật sư bào chữa Nguyễn Bá Huy và hai nhân chứng Lê Tuấn Linh, Nguyễn Tiến Phát; hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng của các bị cáo cũng được làm rõ.

Hội đồng xét xử do Thẩm phán Lê Văn Quân làm Chủ tọa đã đưa ra phán quyết giả định nghiêm khắc: Trần Văn Khánh bị phạt 6 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và 4 năm tù về tội “Gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử”, tổng hợp hình phạt là 10 năm tù. Dương Minh Hiền bị phạt 5 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” và 3 năm tù về tội “Gây rối loạn hoạt động của phương tiện điện tử”, tổng hợp hình phạt là 8 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày tạm giam 25/10/2024.

Ngư dân Lê Cao Hòa, khu phố Bắc Kì, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Phiên tòa giả định với các mức án hình sự nghiêm khắc đã giúp ông nhận thức rõ hơn về tính chất đặc biệt nghiêm trọng và hậu quả pháp lý của các hành vi vi phạm pháp luật. Ông và bà con ngư dân đều nhận thức rõ hành vi vi phạm IUU không còn chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính mà đã bị xử lý bằng biện pháp hình sự.



Ông Lê Văn Hồng, Chánh án Tòa án nhân dân khu vực IV - tỉnh Thanh Hóa cho biết: Phán quyết của Hội đồng xét xử tại phiên tòa giả định đã khẳng định hành vi vi phạm IUU không còn chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính mà đã bị xử lý bằng biện pháp hình sự nghiêm khắc. Việc báo Công lý, Tòa án nhân dân khu vực IV - tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho ngư dân đã giúp đưa pháp luật đến gần người dân, phục vụ mục tiêu quốc gia. Qua hoạt động, ông Hồng mong muốn các cơ quan chức năng, đặc biệt là ngư dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng, chống khai thác IUU.



Sau phiên tòa giả định, các cơ quan chức năng đã cùng ngư dân tọa đàm, trao đổi pháp luật về chống khai thác IUU. Ngư dân được trực tiếp trao đổi và đại diện các cơ quan chức năng giải đáp thấu đáo mọi thắc mắc, từ kỹ thuật sử dụng VMS cho đến ranh giới vùng biển Việt Nam. Ngư dân tham dự phiên tòa giả định bày tỏ sự cảm kích về hình thức tuyên truyền, nhận định rằng việc được "thấy tận mắt, nghe tận tai" về hậu quả pháp lý giúp họ thay đổi triệt để nhận thức, cam kết tuân thủ các quy định khi khai thác hải sản trên biển./.