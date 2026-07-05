Nâng cao năng lực y tế cơ sở, thúc đẩy khoa học công nghệ vì sức khỏe nhân dân

Hiệp hội Tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam phối hợp với UBND xã Phúc Thọ (Hà Nội) thực hiện khám sức khoẻ miễn phí cho người dân trên địa bàn xã. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế, các chính sách mới còn đặt nền móng cho sự chuyển đổi căn bản của hệ thống y tế theo hướng lấy người dân làm trung tâm, nâng cao vai trò của y tế cơ sở và tăng cường chăm sóc sức khỏe chủ động.

Nâng cao năng lực y tế cơ sở

Một trong những điểm nhấn quan trọng của Nghị quyết 72-NQ/TW là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở, đồng thời chuyển mạnh tư duy từ "chữa bệnh" sang "chăm sóc sức khỏe". Tinh thần đó đang được cụ thể hóa bằng các chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí trên quy mô lớn tại nhiều địa phương.

Tây Ninh là một trong những địa phương triển khai sớm với Chiến dịch 90 ngày đêm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên toàn tỉnh, giúp phát hiện sớm bệnh, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe của từng người, phục vụ công tác quản lý, theo dõi lâu dài. Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, chiến dịch có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa Nghị quyết của Tỉnh ủy, tạo sự lan tỏa, quyết tâm hành động trong cả hệ thống chính trị; đồng thời tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm, chủ động tham gia khám sức khỏe theo hướng dẫn của ngành y tế và địa phương.

Chương trình cũng đánh dấu sự chuyển đổi từ khám bệnh khi có nhu cầu sang quản lý sức khỏe chủ động. Ngành y tế chuẩn bị đồng bộ nhân lực, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin; đồng thời phối hợp chính quyền cơ sở rà soát đối tượng, tổ chức khám, cập nhật dữ liệu và theo dõi sức khỏe sau khám, từng bước hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Để mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, nhiều địa phương còn đưa hoạt động khám sức khỏe đến tận cơ sở. Tại Ninh Bình, xuất phát từ thực tế nhiều xã cách xa bệnh viện, trong khi phần lớn đối tượng ưu tiên là người cao tuổi, người khuyết tật và người có sức khỏe yếu, các cơ sở y tế đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều điểm khám lưu động. Nhờ đó, hàng chục nghìn người dân được khám sức khỏe miễn phí ngay tại nơi cư trú. Qua chương trình sàng lọc, nhiều trường hợp mắc tăng huyết áp, đái tháo đường và các bệnh mạn tính khác đã được phát hiện, tạo điều kiện quản lý, điều trị sớm, góp phần giảm nguy cơ biến chứng.

Tại các tỉnh miền núi như Điện Biên, mô hình "đưa phòng khám đến bản làng" giúp người dân vượt qua rào cản về khoảng cách địa lý, từng bước hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ, điều trước đây rất khó thực hiện. Đội ngũ y bác sĩ đã tận dụng ngày nghỉ cuối tuần để tổ chức các phòng khám lưu động, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận với trang thiết bị hiện đại như, máy siêu âm, điện tim... Đây cũng là bước đi thiết thực nhằm thu hẹp khoảng cách y tế giữa các vùng miền, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng sâu, vùng xa.

Một điểm đáng chú ý khác là sự tham gia ngày càng tích cực của khu vực y tế tư nhân. Nhiều bệnh viện đã đầu tư mạnh vào bệnh án điện tử, trí tuệ nhân tạo, hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại và các nền tảng quản trị số, góp phần mở rộng nguồn lực xã hội, chia sẻ gánh nặng với hệ thống công lập. Bên cạnh đó, việc chuyển giao các trạm y tế về chính quyền cấp xã quản lý, tăng cường phân cấp và củng cố năng lực tuyến cơ sở cũng đang tạo điều kiện để hệ thống y tế gần dân hơn, chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe ban đầu. Khi y tế cơ sở đủ năng lực, nhiều bệnh lý sẽ được phát hiện, quản lý ngay từ cộng đồng, góp phần giảm quá tải cho tuyến trên và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực y tế.

Đổi mới công nghệ, nâng chất lượng khám chữa bệnh

Những ngày đầu đi vào hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã cho thấy hiệu quả của mô hình đưa kỹ thuật cao về địa phương. Chỉ trong thời gian ngắn, bệnh viện liên tiếp thực hiện thành công các ca cấp cứu đột quỵ, can thiệp tim mạch, phẫu thuật nội soi và nhiều kỹ thuật chuyên sâu. Điểm đặc biệt của mô hình này là sự đầu tư đồng bộ về trang thiết bị hiện đại giữa hai cơ sở. Các hệ thống chụp mạch số hóa, siêu âm trong lòng mạch, phòng mổ hiện đại cùng đội ngũ chuyên gia đầu ngành giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, góp phần giảm chi phí, thời gian đi lại, hạn chế tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến trung ương.

Không chỉ mở rộng kỹ thuật cao về địa phương, nhiều bệnh viện đang từng bước ứng dụng các công nghệ tiên tiến của y học thế giới. Thành công của ca phẫu thuật chỉnh vẹo cột sống với sự hỗ trợ của robot Mazor X Stealth thế hệ mới đánh dấu bước tiến quan trọng của ngoại khoa Việt Nam. Công nghệ robot giúp tăng độ chính xác trong phẫu thuật, giảm nguy cơ biến chứng và mở rộng khả năng điều trị những ca bệnh phức tạp ngay trong nước.

Song hành với đó là làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ trong toàn ngành y tế. Nhiều bệnh viện triển khai bệnh án điện tử, hệ thống lưu trữ hình ảnh số, thanh toán không dùng tiền mặt, đăng ký khám trực tuyến và kết nối dữ liệu khám chữa bệnh với cơ quan bảo hiểm xã hội. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) đang từng bước trở thành "trợ lý" của bác sĩ trong điều trị.

Tại Thanh Hóa, một số cơ sở y tế tư nhân đã đầu tư hệ thống cộng hưởng từ tích hợp AI, giúp nâng cao chất lượng hình ảnh, rút ngắn thời gian chẩn đoán và hỗ trợ xử lý các ca bệnh phức tạp. Công nghệ số không chỉ giúp nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn cải thiện trải nghiệm của người bệnh thông qua việc giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chờ đợi và tăng tính minh bạch trong quản lý.

Khi y tế cơ sở được củng cố, chuyển đổi số được đẩy mạnh và khoa học công nghệ trở thành động lực phát triển, mục tiêu xây dựng nền y tế Việt Nam hiện đại, công bằng, chất lượng, bền vững từng bước trở thành hiện thực, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước./.