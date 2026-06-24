Nâng cao năng lực sẵn sàng thực thi Luật Tình trạng khẩn cấp có hiệu lực từ ngày 1/7

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam), phát biểu khai mạc. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Sáng 24/6, tại Sư đoàn 5 (Quân khu 7), Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam khai mạc Hội nghị tập huấn toàn quân triển khai Luật Tình trạng khẩn cấp và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan khu vực phía Nam năm 2026, với sự tham gia của gần 300 cán bộ chủ chốt thuộc các quân khu, quân đoàn, binh đoàn, quân chủng, lực lượng Cảnh sát biển, các học viện, nhà trường quân đội, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố và lực lượng phòng thủ dân sự địa phương.

Hội nghị tập trung quán triệt ba chuyên đề trọng tâm gồm: Tổng quan về Luật Tình trạng khẩn cấp; quy định về ban bố, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp và các biện pháp được áp dụng; trách nhiệm quản lý nhà nước đối với công tác ứng phó tình trạng khẩn cấp. Đây là những nội dung quan trọng nhằm bảo đảm việc triển khai luật được thực hiện thống nhất, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, từ Bộ Quốc phòng đến các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Các đại biểu là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quân đội khu vực phía Nam tham dự hội nghị tập huấn. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 5, lớp tập huấn gồm hai nội dung chính là triển khai Luật Tình trạng khẩn cấp và tập huấn công tác thẩm định, kiểm tra, nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy. Mục tiêu giúp cán bộ, chỉ huy các cấp nắm vững quan điểm của Đảng, quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh và phòng thủ dân sự; nâng cao năng lực tham mưu, chỉ huy, điều hành trong xử lý tình huống khẩn cấp, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước trong bối cảnh các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu và thiên tai. Trong khoảng 20 năm qua, các loại hình thiên tai, sự cố đã làm gần 20.000 người chết và mất tích, gây thiệt hại hơn 6,4 tỷ USD. Bên cạnh đó, quá trình phát triển kinh tế - xã hội cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ, sập đổ công trình, sự cố hóa chất, phóng xạ và các tình huống khẩn cấp khác.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết, ngày 6/12/2025, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Tình trạng khẩn cấp; luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, thay thế Pháp lệnh Tình trạng khẩn cấp ban hành năm 2000. Việc ban hành luật đã khắc phục những hạn chế, bất cập của hệ thống pháp luật hiện hành, đồng thời bổ sung hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong ứng phó các tình huống khẩn cấp, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Tại hội nghị, các báo cáo viên cũng phân tích sâu những bài học thực tiễn từ công tác phòng, chống COVID-19, ứng phó thiên tai, thảm họa và các tình huống khẩn cấp trong nước cũng như trên thế giới. Qua đó khẳng định yêu cầu cấp thiết phải xây dựng cơ chế pháp lý đủ mạnh để huy động nguồn lực, điều phối lực lượng, thống nhất chỉ huy và phản ứng nhanh trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và các thảm họa quy mô lớn.

Theo Ban Tổ chức, thông qua đợt tập huấn, đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức về thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban bố tình trạng khẩn cấp; cơ chế phối hợp giữa quân đội với các lực lượng và địa phương; phương thức tổ chức chỉ huy, điều hành và triển khai biện pháp ứng phó đối với từng loại hình tình trạng khẩn cấp. Đây là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, củng cố thế trận phòng thủ dân sự, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới./.