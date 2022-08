Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực, vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm

Phiên chất vấn được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến đến 62 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Truyền hình Quốc hội, để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi, giám sát.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh đây là lần thứ 2 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV tổ chức hoạt động chất vấn, sau phiên chất vấn lần đầu được tổ chức thành công vào tháng 4/2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, để lựa chọn đúng và trúng các lĩnh vực, vấn đề cần chất vấn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân; căn cứ khoản 1, Điều 26, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; căn cứ khoản 1, Điều 17 Quy chế 334 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức hoạt động giám sát của Quốc hội; trên cơ sở tổng hợp đề xuất chất vấn của 58 Đoàn đại biểu Quốc hội, các phiếu chất vấn của đại biểu Quốc hội, báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác dân nguyện, ý kiến phản ảnh và kiến nghị của cử tri, nhân dân cả nước gửi đến Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết lựa chọn chất vấn hai nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.



Theo đó, Bộ trưởng Công an sẽ trả lời chất vấn về các vấn đề: Công tác đảm bảo an ninh an toàn thông tin và phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên Internet; quản lý nhà nước về an ninh mạng, an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia trong giai đoạn hiện nay; công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng đánh bạc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tình trạng đưa tin không chính xác, phát tán các video clip phản cảm, độc hại. Việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, tội phạm cho vay lãi nặng, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Xây dựng dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử bảo đảm kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm quyền khai thác thông tin của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; vấn đề bảo mật thông tin cá nhân…; việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới.



Đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trả lời chất vấn về: Việc thực hiện chính sách, pháp luật để du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn; các nhiệm vụ, giải pháp kích cầu, phục hồi du lịch sau đại dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong ngành Du lịch; chính sách khuyến khích xã hội hóa phát triển ngành Du lịch. Công tác quản lý, bảo tồn, cải tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử quốc gia, bao gồm công tác bảo quản, phục hồi, tu bổ di tích, khai thác phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng, góp phần giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và đạo đức ứng xử, bao gồm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách xây dựng đạo đức, lối sống con người Việt Nam; công tác phối hợp với các ban bộ ngành trong triển khai các biện pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức và văn hóa ứng xử.



Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tác chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu bám sát chủ đề chất vấn để đặt câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề; tranh luận thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng cao. Mỗi câu hỏi không quá 1 phút, thời gian tranh luận với Bộ trưởng không quá 2 phút, không tranh luận giữa các đại biểu Quốc hội.



“Các Bộ trưởng trả lời thẳng thắn, không né tránh, đúng trọng tâm, đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi cho cả trước mắt và lâu dài để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực và vấn đề đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của cử tri, nhân dân cả nước”, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu; đồng thời cho biết, kết thúc phiên chất vấn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết để làm cơ sở thực hiện và giám sát.



Phát biểu về vấn đề chất vấn, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Công an thể hiện sự quan tâm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, sự quan tâm của cử tri cả nước đến lực lượng Công an nhân dân, góp phần giúp lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.



Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ, ngày 16/3/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đây là Nghị quyết rất quan trọng, định hướng xây dựng lực lượng Công an nhân dân, mà các cấp ủy đảng có trách nhiệm tổ chức thực hiện trong đó có vai trò quan trọng của Đảng đoàn Quốc hội đối với công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, đảm bảo cơ sở pháp lý cho tổ chức hoạt động, cơ chế bảo vệ lực lượng Công an nhân dân, phân bổ ngân sách, đảm bảo xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo lộ trình đã đề ra.



Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, hoạt động chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm nay cũng là một trong những nội dung giám sát quan trọng góp phần thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị. Những nội dung chất vấn đều là những vấn đề “nóng bỏng” của thực tiễn mà cử tri nhân dân cả nước quan tâm, đồng thời là những vấn đề có nhiều khó khăn, thách thức hiện nay. Mặc dù lực lượng Công an nhân dân đã có nhiều nỗ lực, cố gắng triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp công tác, đã đạt được những kết quả quan trọng nhưng nhìn tổng thể chung, chúng ta đã giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ được lợi ích quốc gia, dân tộc trong môi trường thế giới, khu vực nhiều diễn biến phức tạp, nhiều lĩnh vực công tác có chuyển biến tích cực nhưng không ít tồn tại, khó khăn, thách thức và những nguy cơ trên từng mặt công tác. Có những vấn đề mới chưa từng có tiền lệ, phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm như việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nên không thể tránh khỏi những tồn tại, thiếu sót.

Tiếp theo chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực của Bộ Công an./.