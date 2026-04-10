Nâng cao năng lực giáo viên ở các cơ sở giáo dục

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình Nguyễn Tiến Dũng trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN

Ban Tổ chức đã tặng Giấy khen cho 54 cá nhân có thành tích xuất sắc và trao Giấy chứng nhận cho 93 cá nhân đạt danh hiệu “Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi”.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình Nguyễn Văn Thuận, Hội thi được tổ chức không chỉ nhằm phát hiện, tôn vinh những giáo viên chủ nhiệm xuất sắc mà còn tạo diễn đàn chuyên môn thiết thực để đội ngũ giáo viên chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi những cách làm hay, sáng tạo trong công tác chủ nhiệm lớp; Qua đó, góp phần tạo động lực để giáo viên rèn luyện, phát triển nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Đây cũng là căn cứ đánh giá thực trạng đội ngũ, phục vụ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp của ngành.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình cho biết, trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm lớp, đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ số, giáo viên chủ nhiệm cần không ngừng cập nhật kiến thức, linh hoạt đổi mới phương pháp quản lý, giáo dục học sinh, tăng cường ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm.

Ban tổ chức đánh giá, Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục trung học phổ thông cấp tỉnh thu hút sự tham gia của đông đảo giáo viên đến từ các trường trung học phổ thông trong tỉnh, trở thành một hoạt động chuyên môn có ý nghĩa sâu sắc. Hội thi có sự đổi mới trong nội dung thi. Bài thi biện pháp được thực hiện dưới hình thức video clip. Những vấn đề của lớp học được trình bày bằng câu chuyện sống động với những giải pháp đưa ra một cách khéo léo, sáng tạo cho thấy bối cảnh thực tiễn của mỗi lớp học.

Thông qua các bài thi, mỗi thầy cô giáo đã mang đến những kinh nghiệm sáng tạo trong công tác chủ nhiệm, cho thấy công tác chủ nhiệm cần tiếp tục được xác định là nhiệm vụ nền tảng trong nhà trường, đòi hỏi sự quan tâm, đồng hành thực chất từ phía lãnh đạo các đơn vị, từ định hướng chuyên môn đến điều kiện triển khai.

Qua hội thi, các cơ sở giáo dục phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh, thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh./.