Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho lãnh đạo, quản lý và công chức

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải nhấn mạnh, tọa đàm nhằm tạo diễn đàn trao đổi cởi mở, thẳng thắn giữa các nhà quản lý, các chuyên gia, nhà khoa học và các địa phương, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả; đề xuất các giải pháp khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Lai Châu trong thời gian tới.

Đặc biệt, tỉnh Lai Châu mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các bộ, ngành Trung ương, cùng các chuyên gia, nhà khoa học để nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, thúc đẩy chuyển đổi số thực sự trở thành động lực phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Hành chính công, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trong quá trình phát triển, việc lấy người dùng làm trung tâm đã trở thành xu hướng tất yếu trong hoạch định chính sách và cung cấp dịch vụ công. Điều này đòi hỏi các cơ quan Nhà nước phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, trải nghiệm và khả năng tiếp cận của người dân, thay vì chỉ dựa trên cách tiếp cận nội bộ. Đối với chuyển đổi số, điều này càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu không lấy người dân làm trung tâm, các nền tảng, giải pháp số rất dễ trở nên hình thức, kém hiệu quả, thậm chí làm gia tăng khoảng cách số giữa người dân và chính quyền.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Chiến, nếu được thiết kế thân thiện, dễ tiếp cận, phù hợp nhu cầu thực tiễn, các giải pháp số sẽ góp phần nâng cao mức độ hài lòng và củng cố niềm tin của người dân. Đối với những địa phương như Lai Châu, việc lấy người dân làm trung tâm không chỉ là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc để bảo đảm tính bao trùm, hiệu quả và bền vững trong chuyển đổi số.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Chiến đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung trọng tâm như: đánh giá thực trạng các điều kiện nền tảng phục vụ chuyển đổi số tại địa phương, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, đặc biệt là về hạ tầng số, dữ liệu, thể chế và mức độ sẵn sàng của người dân; qua đó xác định các “điểm nghẽn” cần tháo gỡ, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; đánh giá thực trạng và nhu cầu phát triển năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Các chuyên gia, nhà khoa học, các đại biểu sở, ngành, địa phương tham gia tọa đàm đã tập trung trao đổi vào nội dung chuyển đổi số và yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, điều hành của chính quyền địa phương bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến; thảo luận, chia sẻ thực tiễn triển khai chuyển đổi số tại địa phương; khó khăn, vướng mắc và kinh nghiệm; đề xuất giải pháp, kiến nghị đổi mới phương thức quản lý, điều hành trong bối cảnh chuyển đổi số và trao đổi các nội dung liên quan./.