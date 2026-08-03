Nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong hoạt động công vụ

Trường Đại học Thái Bình có hệ thống máy tính bàn tập trung với 500 máy tốc độ cao, đảm bảo mỗi học viên có một máy để sử dụng học tập. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN

Khóa học được tổ chức nhằm từng bước chính quy, tiêu chuẩn hóa cán bộ, góp phần nâng cao hiệu quả trong công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức trong các cơ quan, đơn vị để hướng tới xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả, nhất là đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quốc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình cho biết, nhà trường đã được tỉnh giao nhiệm vụ xây dựng các bài giảng điện tử tự học để nâng cao năng lực số giúp cán bộ, công chức, viên chức toàn tỉnh. Ngoài trang bị tài liệu cho các học viên, nhà trường đã chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên và hệ thống máy tính để bảo đảm mỗi học viên được thực hành trực tiếp theo phương châm "cầm tay chỉ việc". Bên cạnh đội ngũ giảng viên của trường, khóa học có sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia đến từ một số cơ sở đào tạo, nghiên cứu về công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Đội ngũ giảng viên, chuyên gia của nhà trường sẵn sàng giải đáp các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, giúp các học viên xử lý các công việc liên quan đến công cụ nghiệp vụ vào vị trí việc làm.

Qua khóa học, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ công chức cấp xã, sẽ được nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong thực thi công vụ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; góp phần phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh, và đất nước.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên, khóa học được tổ chức thành 5 lớp, diễn ra từ ngày 3 đến 7/8. Học viên tham gia học là cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian học, các học viên được các giảng viên truyền đạt 10 nội dung: Nhận thức đúng về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong hành chính cấp cơ sở; sử dụng AI có trách nhiệm và an toàn; quản trị đổi mới và cải tiến quy trình - thay cách làm từ thủ công sang số và thông minh; ứng dụng AI trong tra cứu, đối chiếu quy định kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ, lập kế hoạch, soạn thảo văn bản hành chính và chuẩn hóa văn phong công vụ; ứng dụng AI trong tổng hợp báo cáo, xử lý hồ sơ, tổ chức tài liệu, xây dựng quy trình, sơ đồ hóa và cải tiến thủ tục nội bộ; ứng dụng AI trong phân tích phán ánh, kiến nghị, khiếu nại và hướng dẫn thủ tục cho người dân và truyền thông chính sách; AI hỗ trợ chuẩn hóa, làm sạch và tổ chức dữ liệu hành chính; AI hỗ trợ phân tích, đánh giá dữ liệu và rút ra nhận định phục vụ báo cáo; Thiết kế chỉ số, bảng tổng hợp, biểu đồ, và câu chuyện dữ liệu phục vụ điều hành; Xây dựng Dashboard trực quan hóa dữ liệu phục vụ điều hành; Xây dựng kế hoạch hành động 30 ngày./.