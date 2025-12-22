Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị Biên phòng

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Quang Duy - TTXVN



Năm 2025, với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Trường Cao đẳng Biên phòng với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố đã đi vào nền nếp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong hoạt động phối hợp, gắn kết hiệu quả giữa nhà trường với đơn vị cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện.



Nhà trường đã chú trọng phát triển phẩm chất, nâng cao chất lượng huấn luyện; tăng cường huấn luyện thực hành, diễn tập, thực tập gắn với các nội dung kỹ, chiến thuật sát với điều kiện chiến đấu. Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên cửa khẩu, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm là quân nhân chuyên nghiệp. Công tác học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng các nước láng giềng, được đẩy mạnh; việc ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật mô phỏng trong dạy và học ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu giáo dục - đào tạo trong tình hình mới. Cùng với đó, Trường Cao đẳng Biên phòng tích cực biên soạn giáo trình, tài liệu; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, quay phim huấn luyện; xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…



Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng phát biểu đánh giá tại Hội nghị. Ảnh: Quang Duy - TTXVN



Với Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố, năm 2025, các đơn vị đã tiếp tục tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới theo các văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia và các điều ước, hiệp định quốc tế có liên quan. Các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển, đảo; chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh hiệu quả với mọi hành vi vi phạm chủ quyền, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Trong bối cảnh Đảng, Nhà nước triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập đơn vị hành chính, cùng với thiên tai diễn biến phức tạp gây nhiều thiệt hại cho khu vực biên giới, vùng biển, Bộ đội Biên phòng tại các địa phương đã làm tốt công tác giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn…



Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Quang Duy – TTXVN



Để nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế phối hợp trong thời gian tới, trước những diễn biến mới của tình hình thế giới, khu vực và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Trường Cao đẳng Biên phòng và Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố xác định tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, toàn diện, thiết thực hơn nữa, góp phần xây dựng lực lượng Biên phòng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.



Tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng đánh giá, năm 2025 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có những mặt công tác hoàn thành xuất sắc. Trong các đơn vị cơ sở, Trường Cao đẳng Biên phòng đã có nhiều đóng góp vào thành tích chung của toàn lực lượng.



Thiếu tướng Vũ Quốc Ân đề nghị Trường Cao đẳng Biên phòng và các đơn vị cần nhận thức sâu sắc hơn về Quy chế phối hợp, đánh giá thực chất quá trình thực hiện; mỗi nội dung ký kết cần có phương pháp, kế hoạch, đánh giá kết quả thực hiện. Đồng thời, các đơn vị cần tạo mọi điều kiện để Nhà trường cử cán bộ, học viên đi cơ sở cũng như giúp đỡ khắc phục những khó khăn./.