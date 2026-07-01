Nâng cao hiệu quả phân cấp, phân quyền trong vận hành mô hình chính quyền 3 cấp

*Đảm bảo "mạch máu" tài chính quốc gia luôn thông suốt



Trình bày tham luận “Đánh giá hiệu quả vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp qua thực tiễn triển khai của ngành Tài chính”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, sau 1 năm triển khai, mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp của ngành Tài chính đã vận hành cơ bản ổn định, thông suốt, phát huy hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Các đơn vị của Bộ Tài chính đã cơ bản hoạt động ổn định trong mô hình mới, bảo đảm bộ máy tinh gọn, thông suốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao, ổn định ở cả 3 cấp. Hệ thống các văn bản quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị đã được ban hành đầy đủ, kịp thời, rõ ràng, không chồng chéo, trùng lắp, bỏ sót nhiệm vụ. Các khó khăn vướng mắc phát sinh cơ bản đều được tháo gỡ và xử lý kịp thời...

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Hệ thống cơ quan tài chính và các cơ quan ngành dọc Bộ đã tổ chức phù hợp với mô hình chính quyền 3 cấp, đảm bảo rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm, không phát sinh tầng nấc trung gian và phát huy vai trò của cơ quan Trung ương đóng tại địa phương, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực hiệu quả. Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống công nghệ thông tin và các quy trình nghiệp vụ cơ bản được hoàn thiện, chỉnh sửa, đảm bảo thống nhất và đồng bộ với việc sắp xếp bộ máy, không gây gián đoạn, ngắt quãng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là đối với các đơn vị phục vụ trực tiếp người dân và doanh nghiệp.

Mặc dù vậy, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện vẫn còn tồn tại một số khó khăn thách thức, nhất là chất lượng và tiến độ triển khai ở một số đơn vị địa phương chưa đồng đều; năng lực thực thi và điều kiện bảo đảm hoạt động tại cấp cơ sở còn hạn chế, đặc biệt là tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, cần thời gian, kinh phí để khắc phục và hoàn thiện.



Theo đó, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế đồng bộ với mô hình tổ chức mới, bảo đảm yêu cầu phân cấp, phân quyền và phân định rõ thẩm quyền giữa các cấp chính quyền, khơi thông nguồn lực quốc gia. Đồng thời, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, bám sát các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền dựa trên năng lực thực thi của cấp cơ sở gắn với kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các vướng mắc phát sinh.



Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt việc bảo đảm nguồn lực cho vận hành mô hình chính quyền 3 cấp; hoàn thiện cơ chế phân bổ ngân sách bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả; thực hiện triệt để nguyên tắc phân cấp nhiệm vụ chi cho cấp xã phải gắn liền với bảo đảm nguồn lực đi kèm.



Tăng tốc chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, bảo đảm dữ liệu liên thông, thông suốt giữa các cơ quan tài chính và chính quyền 3 cấp; xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung phục vụ quản trị quốc gia và quản trị địa phương; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường năng lực cho cấp cơ sở, đặc biệt là về nhân lực tài chính và cải thiện điều kiện làm việc.

Nhận thức sâu sắc trách nhiệm trong việc quản lý, huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đất nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, Bộ Tài chính đã nỗ lực vượt bậc để đảm bảo "mạch máu" tài chính quốc gia luôn thông suốt, góp phần quan trọng vào sự ổn định và hiệu quả của bộ máy mới.

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương và địa phương, tập trung xử lý triệt để các khó khăn vướng mắc chồng chéo về thể chế, tài chính và bộ máy; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy hiệu quả mô hình mới, góp phần xây dựng nền hành chính và mô hình quản trị quốc gia hiện đại, kiến tạo phát triển để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

*Tạo sự chủ động, linh hoạt cho chính quyền địa phương



Trình bày tham luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, sau 1 năm triển khai thực hiện, vận hành tổng thể mô hình hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã rà soát, ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản pháp luật để thực hiện mô hình chính quyền 3 cấp và khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Bộ đã chủ động rà soát 1.055 văn bản trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường đang có hiệu lực pháp luật; rà soát 265 văn bản quy định liên quan đến đơn vị hành chính cấp huyện cần đề xuất để có phương án xử lý, phân định thẩm quyền; đã thống kê, phân loại và xác định rõ thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và chính quyền địa phương. Tổ chức bộ máy của Bộ, của ngành sau sáp nhập và sắp xếp đã cơ bản tinh gọn, hoạt động thông suốt; vai trò của cấp cơ sở được nâng cao, trở thành cấp hành chính gốc, gần dân, trực tiếp đưa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống.



Tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đã sắp xếp giảm mạnh đầu mối trực thuộc Bộ và tổ chức bên trong. Đến nay, toàn bộ 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành kiện toàn bộ máy khuyến nông tại địa phương.



Về cơ bản, Bộ đã thực hiện phân cấp, phân quyền toàn bộ các nhiệm vụ mà địa phương có khả năng thực hiện; Bộ chỉ thực hiện các nhiệm vụ mang tính liên ngành, liên vùng và nhiệm vụ theo các điều ước, thỏa thuận quốc tế mà cấp Bộ phải thực hiện.



Cùng với đó, Bộ đã quyết liệt trong việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Bộ đã tiếp tục rà soát cắt giảm 83 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ và 119 thủ tục hành chính cấp Bộ; cắt giảm, đơn giản hóa 355/845 điều kiện kinh doanh; bãi bỏ 21/49 ngành nghề kinh doanh có điều kiện; đồng thời chủ động hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho địa phương, đặc biệt là cấp xã. Bộ đã chủ động rà soát 1.055 văn bản trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường đang có hiệu lực pháp luật; rà soát 265 văn bản quy định liên quan đến đơn vị hành chính cấp huyện cần đề xuất để có phương án xử lý, phân định thẩm quyền; đã thống kê, phân loại và xác định rõ thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và chính quyền địa phương. Tổ chức bộ máy của Bộ, của ngành sau sáp nhập và sắp xếp đã cơ bản tinh gọn, hoạt động thông suốt; vai trò của cấp cơ sở được nâng cao, trở thành cấp hành chính gốc, gần dân, trực tiếp đưa đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống.Tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đã sắp xếp giảm mạnh đầu mối trực thuộc Bộ và tổ chức bên trong. Đến nay, toàn bộ 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành kiện toàn bộ máy khuyến nông tại địa phương.Về cơ bản, Bộ đã thực hiện phân cấp, phân quyền toàn bộ các nhiệm vụ mà địa phương có khả năng thực hiện; Bộ chỉ thực hiện các nhiệm vụ mang tính liên ngành, liên vùng và nhiệm vụ theo các điều ước, thỏa thuận quốc tế mà cấp Bộ phải thực hiện.Cùng với đó, Bộ đã quyết liệt trong việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Bộ đã tiếp tục rà soát cắt giảm 83 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ và 119 thủ tục hành chính cấp Bộ; cắt giảm, đơn giản hóa 355/845 điều kiện kinh doanh; bãi bỏ 21/49 ngành nghề kinh doanh có điều kiện; đồng thời chủ động hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho địa phương, đặc biệt là cấp xã.

Bộ đã chủ động nỗ lực cao độ trong triển khai thực hiện chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an thực hiện kết nối đồng bộ 12 cơ sở dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia. Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản cũng đã chính thức được đưa vào vận hành; triển khai xây dựng ứng dụng để tích hợp cơ sở dữ liệu ngành Nông nghiệp và môi trường, dự kiến được vận hành trong tháng 9 năm nay...



Chia sẻ một số cách làm sáng tạo, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, về phân cấp và phân định thẩm quyền, Bộ đã tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét phân cấp, phân định thẩm quyền đến chính quyền cấp tỉnh. Tùy thuộc vào đặc điểm và tình hình thực tế, chính quyền cấp tỉnh sẽ chủ động phân cấp hoặc ủy quyền cho cơ quan chuyên môn hoặc chính quyền cấp cơ sở để thực hiện. Điều này tạo sự chủ động, linh hoạt cho chính quyền địa phương.



Đối với giải quyết thủ tục hành chính, Bộ đã tham mưu chuyển thẩm quyền giải quyết đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND sang Chủ tịch UBND cấp tỉnh nhằm đề cao trách nhiệm cá nhân cũng như rút ngắn thời gian xử lý công việc. Đối với những việc trọng tâm, khó, phức tạp, cần huy động nguồn lực lớn để giải quyết trong một thời gian ngắn, Bộ đã tổ chức phát động các phong trào, các chiến dịch để thực hiện.



Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, kết luận, các quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ về mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp. Tập trung rà soát hoàn thiện thể chế pháp luật về nông nghiệp và môi trường bảo đảm đồng bộ, phù hợp với mô hình chính quyền 3 cấp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và kiểm soát quyền lực. Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thiện các dự án luật như: Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), Luật sửa đổi một số điều của 10 luật và các văn bản hướng dẫn để trình cấp có thẩm quyền ban hành trong năm 2026.



Bộ cũng sẽ thường xuyên theo dõi, kịp thời xử lý các vướng mắc của địa phương trong thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Rà soát, hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ và các cơ quan chuyên môn ở địa phương; nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện ở địa phương. Thực hiện tốt công tác đánh giá, sắp xếp loại cán bộ; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, nhất là đội ngũ cán bộ ở cấp cơ sở. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin dữ liệu của ngành, kết nối chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cổng dịch vụ công quốc gia và đặc biệt là VNeID.



Đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công an để hỗ trợ các địa phương hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm 2026.



Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện cơ chế vận hành và triển khai xây dựng bộ tiêu chí như: khung tổ chức bộ máy, nhân sự, định mức, tiêu chí, tiêu chuẩn... phù hợp với yêu cầu, khối lượng công việc của từng ngành, lĩnh vực, đặc biệt là đô thị và nông thôn.



Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương quan tâm sắp xếp, bố trí, đào tạo bồi dưỡng cán bộ cấp cơ sở bảo đảm có chuyên môn và kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu công việc; quan tâm bố trí đầy đủ nguồn lực, tập trung xây dựng hoàn thành cơ sở dữ liệu thuộc thẩm quyền của địa phương, nhất là cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai bảo đảm tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống", thống nhất dùng chung và đưa vào vận hành trong năm 2026. Đồng thời, các địa phương chú trọng tổng kết, nhân rộng và lan tỏa các mô hình, các điển hình hoạt động hiệu quả, sáng tạo; xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực đồng bộ với phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền./.