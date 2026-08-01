Nâng cao công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn già hóa dân số

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh, Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh, kéo theo sự gia tăng các bệnh không lây nhiễm, đa bệnh lý và nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện của người cao tuổi. Điều này đòi hỏi hệ thống y tế phải chuyển mạnh từ tư duy điều trị sang quản lý sức khỏe chủ động, chăm sóc liên tục và toàn diện, giúp người cao tuổi không chỉ sống lâu hơn mà còn sống khỏe mạnh, độc lập và có chất lượng.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

“Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh toàn ngành y tế đang triển khai Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nghị quyết đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hệ thống y tế theo hướng hiện đại, công bằng, chất lượng và hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm, lấy dự phòng làm nền tảng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển” - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà chỉ rõ.

Ghi nhận và đánh giá cao Bệnh viện Thống Nhất - hạt nhân nòng cốt trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ khu vực phía Nam - cùng sự phối hợp đa chuyên khoa của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm: Đổi mới mô hình chăm sóc sức khỏe lấy quản lý sức khỏe làm trọng tâm và dự phòng làm nền tảng; phát triển chuyên ngành lão khoa và nâng cao năng lực hệ thống khám chữa bệnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, hồ sơ sức khỏe điện tử, y tế từ xa (Telehealth) và trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán, điều trị; tăng cường công tác phối hợp liên ngành và tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực.

Đồng quan điểm về yêu cầu đổi mới tư duy, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết, già hóa dân số đòi hỏi phải chuyển từ trọng tâm điều trị bệnh cấp tính sang quản lý sức khỏe suốt vòng đời, phát hiện sớm nguy cơ và kiểm soát bệnh mạn tính. Đối với hệ thống bảo vệ sức khỏe cán bộ, việc xây dựng mô hình chăm sóc toàn diện, chủ động và liên tục càng có ý nghĩa cấp thiết nhằm giúp đội ngũ cán bộ luôn đủ sức khỏe hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

PGS.TS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Chia sẻ về thực trạng tại địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết, tỉnh luôn xác định sức khỏe nhân dân là mục tiêu và động lực phát triển bền vững. Đến nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của Cà Mau đã đạt trên 99%. Tuy nhiên, công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại địa phương đang đối mặt với ba khó khăn lớn: Địa bàn rộng, sông ngòi chằng chịt gây khó khăn cho tiếp cận y tế; một bộ phận lao động trẻ đi làm ăn xa dẫn đến tình trạng người cao tuổi sống thiếu người chăm sóc; năng lực điều trị chuyên sâu về lão khoa, bệnh mạn tính và nhân lực chuyên khoa còn hạn chế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử nhấn mạnh, tuổi thọ ngày càng cao là một thành tựu, nhưng quan trọng là "sống lâu phải đi cùng với sống khỏe, sống vui, sống an toàn và sống có ích". Vì vậy, hội nghị này có ý nghĩa hết sức thiết thực để địa phương chuyển đổi tư duy từ ứng phó sang chủ động thích ứng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Huỳnh Anh - TTXVN

Hội nghị quy tụ đông đảo các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực lão khoa, tim mạch, hô hấp, răng hàm mặt, dược lâm sàng, da liễu, phục hồi chức năng... Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp quản lý sức khỏe người cao tuổi ngay từ cộng đồng, lấy y tế cơ sở và y tế gia đình làm nền tảng; xây dựng mô hình chăm sóc liên tục kết nối giữa gia đình, cộng đồng với bệnh viện chuyên sâu; đồng thời đẩy mạnh đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật và ứng dụng công nghệ số.

Những kiến thức và giải pháp tại hội nghị được kỳ vọng sẽ từng bước được chuyển hóa vào thực hành lâm sàng, góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và đội ngũ cán bộ khu vực phía Nam trong tình hình mới./.