Nâng cao chất lượng tuyên truyền ở cơ sở

Từ thành công của hội thi cấp cơ sở, 60 thí sinh xuất sắc là báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu đến từ 60 Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham gia hội thi cấp tỉnh. Qua vòng sơ khảo, Ban Tổ chức lựa chọn 10 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung khảo.

Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các thí sinh tham gia hội thi. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Tại vòng chung khảo, các thí sinh tham gia 2 phần thi gồm: thuyết trình và trả lời câu hỏi nghiệp vụ về công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng Bế Thanh Tịnh nhấn mạnh, Hội thi được tổ chức trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là giai đoạn mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước và của tỉnh, đồng thời đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết; trong đó, công tác tuyên truyền, quán triệt, định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động có ý nghĩa hết sức quan trọng. Vì vậy, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giữ vai trò trực tiếp đưa chủ trương, đường lối của Đảng thấm sâu vào đời sống chính trị, đi vào nhận thức, tình cảm và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX xác định mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch, nông nghiệp đặc sản, đồng thời chăm lo phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, cần tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên và tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; trong đó, công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Oanh, đơn vị Trường Chính trị Hoàng Đình Giong (Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh); đồng thời trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 4 giải Khuyến khích cho các thí sinh tham dự Hội thi./.