Nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng, lan tỏa niềm tin xã hội

Trao giải Nhất cho thí sinh Phạm Thị Thanh Tuyền (Đảng ủy phường Thới An). Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Phát biểu tại hội thi, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá các chủ đề dự thi bám sát những vấn đề thực tiễn như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế - văn hóa - giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân; qua đó góp phần tuyên truyền hiệu quả các nghị quyết của Đảng.



Đồng chí nhấn mạnh, công tác tuyên truyền miệng cùng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên giữ vai trò quan trọng trong nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận xã hội. Phó Bí thư Thành ủy đề nghị các thí sinh tiếp tục trau dồi kiến thức, đạo đức, bản lĩnh chính trị và kỹ năng nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên địa bàn Thành phố.

Vòng chung kết xếp hạng có sự tham gia của 12 thí sinh xuất sắc được tuyển chọn qua các vòng sơ khảo và chung khảo từ 179 cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Thành phố. Các thí sinh thi theo nhóm, trình bày và phản biện những nội dung liên quan đến Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 cùng các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Trao giải Nhì cho hai thí sinh Bùi Lâm Triều (Đảng ủy Quân sự Thành phố) và Nguyễn Hồng Thắm (Đảng ủy phường Cầu Kiệu). Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, hội thi góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng về vai trò của công tác tuyên truyền miệng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; thúc đẩy đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong tình hình mới.

Kết quả chung cuộc, thí sinh Phạm Thị Thanh Tuyền (Đảng ủy phường Thới An) đoạt giải Nhất; giải Nhì thuộc về hai thí sinh Bùi Lâm Triều (Đảng ủy Quân sự Thành phố) và Nguyễn Hồng Thắm (Đảng ủy phường Cầu Kiệu); giải Ba được trao cho các thí sinh Nguyễn Văn Mạnh (Đảng ủy phường Phú An), Phạm Thị Hồng Mai (Đảng ủy xã Tân Nhựt), Nguyễn Thị Thu Vân (Đảng ủy đặc khu Côn Đảo).

Sau khi kết thúc Hội thi cấp Thành phố, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chọn ra các thí sinh xuất sắc nhất để tham dự Hội thi cấp Trung ương./