Nâng cao chất lượng quyết sách để dẫn dắt sự phát triển

Đoàn Chủ tịch điều hành kỳ họp. Ảnh: Anh Dũng – TTXVN

Tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết, tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng là phát triển nhanh nhưng phải bền vững, đổi mới mạnh mẽ nhưng phải giữ vững ổn định, hoàn thiện thể chế phải đi trước một bước, mở đường cho phát triển. Tinh thần đó đặt ra yêu cầu rất cao với hoạt động của HĐND dân các cấp, không chỉ thực hiện đúng chức năng theo luật định mà còn phải chủ động, kiến tạo, dẫn dắt sự phát triển bằng những quyết định, quyết sách đúng, trúng và kịp thời.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trong giai đoạn mới, nếu không đổi mới tư duy về thể chế sẽ tự đánh mất cơ hội phát triển. Vì vậy, HĐND thành phố ngay từ đầu nhiệm kỳ mới phải xác định rõ: Nâng cao chất lượng quyết sách là nhiệm vụ trung tâm, đổi mới phương thức hoạt động là yêu cầu thường xuyên, hiệu quả thực tiễn là thước đo cao nhất. Trước hết, HĐND thành phố cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các ban và đại biểu HĐND, bảo đảm hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả và hiện đại. HĐND thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, đúng tiến độ, chất lượng, thực sự là ngày hội của toàn dân. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: Anh Dũng – TTXVN

HĐND thành phố cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương thức hoạt động với phương châm "Tư duy mới, tầm nhìn xa, hành động quyết liệt, hiệu quả thực chất". HĐND thành phố cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội, UBND, MTTQ Việt Nam thành phố trong việc quyết định các chủ trương, chính sách lớn; tập trung hoàn thiện quy hoạch, các cơ chế đặc thù, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đô thị, giao thông, chuyển đổi số đồng bộ, hiện đại. Đồng thời, HĐND thành phố quan tâm phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường trình bày dự thảo các Nghị quyết. Ảnh: Anh Dũng – TTXVN

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND thành phố Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Cụ thể, từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 30/6/2025, HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ) và HĐND thành phố Đà Nẵng (cũ) đã tổ chức 57 kỳ họp, ban hành 939 nghị quyết. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, HĐND thành phố Đà Nẵng (sau hợp nhất) tổ chức 5 kỳ họp, ban hành 91 nghị quyết.

Số lượng kỳ họp chuyên đề tăng lên đáng kể so với các nhiệm kỳ trước, giúp quyết định kịp thời các nội dung quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi phát triển thành phố ngày càng năng động.

Công tác giám sát được đẩy mạnh với 16 cuộc giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND thành phố, 9 cuộc của HĐND thành phố và hơn 50 cuộc của các Ban. Đặc biệt, qua hơn 1.400 cuộc giám sát, kiểm tra thực tế và tiếp nhận 4.927 đơn thư, đến ngày 10/1/2026, Thường trực HĐND thành phố đã chuyển UBND thành phố giải quyết gần 3.500 ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cũng tại Kỳ họp này, các đại biểu HĐND thành phố đã quyết nghị thông qua 14 nghị quyết quyết định những vấn đề cấp thiết, kiến tạo hành lang pháp lý vững chắc để UBND thành phố, các đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và chăm lo an sinh xã hội cho người dân, nhất là trong dịp Tết cổ truyền dân tộc./.