Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính

Tỉnh đang tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính, cải thiện các điểm số còn thấp để duy trì, vươn lên vị trí cao hơn so với các địa phương khác trong cả nước.

Từ 1/7 đến hết năm 2025, Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận xử lý hơn 46.600 hồ sơ hành chính với tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 100%. Ảnh: Bùi Giang – TTXVN

Ông Lưu Hiếu Trung, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh cho biết, trong năm 2025, Trung tâm thực hiện tốt mô hình “Quét mã QR tra cứu thực hiện thủ tục hành chính” và “Quầy thanh niên hỗ trợ công dân”, góp phần đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại khi thực hiện thủ tục hành chính, dần tạo thói quen nộp hồ sơ trực tuyến cho người dân. Đồng thời, triển khai hiệu quả các chỉ tiêu nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đội ngũ cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, được đánh giá cao về thái độ phục vụ.

Theo ông Lưu Hiếu Trung, từ khi sáp nhập tỉnh đến hết năm 2025, các sở, ngành trong tỉnh đã tiếp nhận gần 46.600 hồ sơ, trong đó, tỷ lệ nộp trực tuyến đạt 91,36%. Trong đó, đã giải quyết hơn 42.500 hồ sơ với tỷ lệ giải quyết trước hạn là 59,98% và đúng hạn là 40,02%, không có hồ sơ giải quyết quá hạn, hiện còn gần 4.100 hồ sơ đang tiếp tục giải quyết chưa đến hạn.

Người dân và doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh được tiếp đón, hướng dẫn tận tình. Ảnh: Bùi Giang – TTXVN

Tây Ninh thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính đối với 2.106 thủ tục đã công bố, đạt 100%, giúp người dân hạn chế đi lại, tiết kiệm thời gian và công sức. Đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm tiếp tục chấp hành tốt các quy định, có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, theo dõi, đôn đốc, trả kết quả hồ sơ, thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; thái độ giao tiếp lịch sự, ân cần, niềm nở, tận tình hướng dẫn. Trung tâm đã nhận được 2.150 lượt đánh giá, trong đó: Hài lòng là 2.115 lượt, chiếm 98,37%; bình thường 21 lượt, chiếm 0,98%; không hài lòng chỉ có 14 lượt, chiếm 0,65%.

Nhờ đó đã góp phần cải thiện điểm số và vị trí của tỉnh Tây Ninh trên bảng xếp hạng Bộ Chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công năm 2025. Tây Ninh xếp hạng 7/34 tỉnh, thành phố với 94,62 điểm, chỉ thấp hơn 2,28 điểm so với địa phương dẫn đầu cả nước là thành phố Hải Phòng.

Ở cấp tỉnh, các sở, ngành đều nỗ lực nhằm cải thiện điểm số. Trong đó, Sở Ngoại vụ, Sở Dân tộc và Tôn giáo chiếm vị trí dẫn đầu với 96 điểm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ cùng đạt 95.98 điểm, các sở, ngành còn lại đều đạt trên 91 điểm. Đáng chú ý, tỉnh có đến 94/96 xã, phường đạt trên 99 điểm, trong đó phường Long An dẫn đầu toàn tỉnh với 99,92 điểm.

Theo ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, năm 2025, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã nỗ lực khắc phục khó khăn trong thời gian đầu khi sáp nhập tỉnh, chuyển mình bứt phá cải thiện điểm số và thứ hạng trên bảng xếp hạng, luôn duy trì ổn định điểm số ở mức cao. Song song đó, các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

Để tiếp tục thực hiện tốt Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh trong năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa yêu cầu, các đơn vị, địa phương thường xuyên quan tâm, theo dõi kết quả được công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia, tập trung kiểm soát tốt các chỉ số thành phần ngay từ ban đầu để có giải pháp kịp thời khắc phục tồn tại, hạn chế, từ đó, cải thiện điểm số, tăng thứ hạng của từng đơn vị. Đặc biệt phối hợp tốt với đơn vị tư vấn, đầu mối của Bộ, ngành triển khai vận hành tốt hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ, thanh toán trực tuyến, trả lời phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp.

Các sở, ngành phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, bảo đảm kịp thời tham mưu UBND tỉnh công bố, đưa vào thực hiện theo đúng quy định hiện hành; đồng thời, thường xuyên rà soát trong cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, đảm bảo cấu hành đầy đủ kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia và hệ thống của Bộ, ngành để người dân truy cập tìm kiếm thực hiện thủ tục hành chính.

UBND các xã, phường tiếp tục quan tâm hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã đảm bảo được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ tốt công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; chủ động thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; tham mưu, đề xuất sở, ngành và UBND tỉnh tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động./.