Nâng cao chất lượng huấn luyện thể lực, võ thuật trong Công an

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Lễ khai mạc Hội thao. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới, công tác thể dục thể thao, điều lệnh quân sự võ thuật trong Công an nhân dân cần tiếp tục được đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do vậy, việc tổ chức Hội thao là việc làm thường xuyên, cần thiết góp phần nâng cao sức khỏe, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, siết chặt kỷ luật kỷ cương nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng phát biểu khai mạc Hội thao. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Để Hội thao thành công tốt đẹp, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị, các đội tuyển tham gia Hội thao phải mang khí thế thi đua, quyết tâm thi đấu đạt giải cao nhất nhưng cũng phải khiêm tốn học hỏi, giữ gìn đoàn kết, tình đồng chí đồng đội; thực hiện nghiêm túc điều lệnh Công an nhân dân, quy chế, điều lệ, quy định của địa phương; thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, công bằng khách quan, cống hiến hết mình vì thành công của Hội thao. Hội thao phải tạo được không khí thi đua sôi nổi, động viên cán bộ chiến sỹ, kịp thời khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền về Hội thao, quảng bá sức mạnh, sự đoàn kết, tinh thần hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của lực lượng Công an nhân dân.



Trong đêm khai mạc, Hội thao có các chương trình biểu diễn quân nhạc, võ thuật, khí công - công phá, kỹ thuật điều khiển ô tô, mô tô nghiệp vụ, biểu diễn kỵ binh, bắn súng ứng dụng, xử lý tình huống bảo vệ yếu nhân, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Màn trống hội với sự tham gia của hơn 1.000 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân, cùng màn bắn pháo hoa tầm thấp, đã góp phần tạo không khí sôi động cho đêm khai mạc Hội thao.

Các đơn vị tham dự Hội thao tại Lễ khai mạc. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Theo kế hoạch, Hội thao diễn ra đến ngày 11/6 với sự tham gia của 16 đội tuyển quân sự, võ thuật và 18 đội tuyển thể thao, quy tụ khoảng hơn 3.000 vận động viên cùng lực lượng trọng tài, phục vụ và các đơn vị biểu diễn thuộc Bộ Công an.

Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân là hoạt động có ý nghĩa chính trị, nghiệp vụ sâu sắc, được Bộ Công an tổ chức định kỳ nhằm đánh giá kết quả công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực, võ thuật, điều lệnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng. Đây cũng là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường đoàn kết, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.