Nâng cao chất lượng huấn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026. Ảnh: TTXVN phát

Năm 2026, các đảo tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác tham mưu huấn luyện; đẩy mạnh phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi”; thực hiện đột phá “Huấn luyện cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng thiết bị kỹ thuật và thực hiện quy tắc an toàn”; bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; huấn luyện sát phương án, sát tình huống, lấy thực hành là chính; tăng cường rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe bộ đội. Cùng với đó, các đơn vị chủ động chuẩn bị tốt mọi mặt bảo đảm, mô hình học cụ phục vụ huấn luyện; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, các đảo thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, tạo môi trường văn hóa lành mạnh để bộ đội yên tâm công tác, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa và vùng biển được phân công trong mọi tình huống.

Chiến sĩ Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) biểu diễn võ thuật tại lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: TTXVN phát

Trên cơ sở nội dung huấn luyện, các đơn vị phấn đấu hoàn thành 100% chương trình, nội dung và thời gian huấn luyện; quân số tham gia đạt 100%; kết quả kiểm tra các nội dung đạt yêu cầu 100%, trong đó có 80% trở lên đạt khá, giỏi; bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tại buổi lễ, cán bộ, chiến sĩ các đảo tổ chức biểu diễn võ thuật, đồng diễn thể dục, thi mô hình học cụ huấn luyện… tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026. Phong trào thi đua huấn luyện năm 2026 được triển khai đến ngày 25/12/2026.

Theo báo cáo của Lữ đoàn 146, năm 2025, các đảo trên quần đảo Trường Sa đã quán triệt và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua trong huấn luyện với chủ đề “Huấn luyện giỏi, an toàn, làm chủ, chính quy, hiện đại”. Công tác huấn luyện được triển khai theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; giáo dục, đào tạo gắn với xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật.

Đồng thời, huấn luyện bám sát phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường, tổ chức biên chế và trang bị kỹ thuật; thực hiện hiệu quả nội dung đột phá của Lữ đoàn về “Huấn luyện cơ bản, làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng thiết bị kỹ thuật và thực hiện quy tắc an toàn”; lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và xây dựng Lữ đoàn “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” làm mục tiêu huấn luyện.



Kết quả, các đảo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong phong trào thi đua quyết thắng năm. Đặc biệt đã có 17 tập thể được tặng “Danh hiệu đơn vị Quyết thắng”, góp phần xây dựng Lữ đoàn vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu./.