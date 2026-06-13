Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu pháp luật tại Đồng bằng sông Cửu Long

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chúc mừng Đại học Cần Thơ, Trường Cao đẳng Luật miền Nam cùng toàn thể các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và người học của hai đơn vị. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, sự kiện sáp nhập này có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng vào năm Đại học Cần Thơ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển. Trải qua sáu thập kỷ hình thành và trưởng thành, Đại học Cần Thơ đã khẳng định vị thế vững chắc là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia, trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Việc sáp nhập không đơn thuần là sự sắp xếp tổ chức bộ máy, mà là bước chuyển quan trọng nhằm tạo không gian phát triển mới, tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hiệu quả đầu tư của Nhà nước.

Ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác (MOA) giữa Đại học Cần Thơ và Tập đoàn CT Group. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Để Đại học Cần Thơ thực sự trở thành đại học nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và tư vấn chính sách có năng lực dẫn dắt phát triển vùng, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Nhà trường tập trung thực hiện tốt định hướng trọng tâm, gồm: Phát triển Đại học Cần Thơ xứng tầm đại học vùng, trung tâm tri thức của Đồng bằng sông Cửu Long; đổi mới quản trị đại học, phát huy tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, lấy chất lượng đào tạo và hiệu quả phục vụ cộng đồng làm thước đo, trở thành đầu mối kết nối tư vấn chính sách cho vùng; cơ cấu lại ngành, chương trình đào tạo theo nhu cầu thực tiễn, đầu tư chiều sâu vào các ngành mũi nhọn như nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, thủy sản, logistics, kinh tế biển, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, môi trường và pháp luật; đưa nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo thành động lực chủ yếu; tập trung vào các vấn đề sống còn của vùng như an ninh nguồn nước, xâm nhập mặn, sụt lún, biến đổi khí hậu, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao giá trị chuỗi nông - thủy sản, bảo đảm nghiên cứu có sản phẩm, địa chỉ ứng dụng thực tiễn; phát triển lĩnh vực pháp luật thành một thế mạnh mới, hình thành trung tâm đào tạo pháp lý gắn với quản trị địa phương, cải cách hành chính và xây dựng Nhà nước pháp quyền; cần có chiến lược thu hút giảng viên, nhà khoa học đầu ngành, phát triển đại học số và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế để cải thiện vị trí trên các bảng xếp hạng uy tín.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng đề nghị các trường đại học trong khu vực xác định rõ sứ mệnh, thế mạnh và ngành đào tạo mũi nhọn của mình để đầu tư có chiều sâu, tạo thương hiệu thực chất, không phát triển dàn trải hay chạy theo quy mô. Đồng thời, cần hình thành hệ sinh thái liên kết giáo dục đại học vùng Đồng bằng sông Cửu Long để tăng cường phối hợp, chia sẻ nguồn lực, sử dụng chung phòng thí nghiệm và cơ sở dữ liệu, trong đó Đại học Cần Thơ phát huy vai trò nòng cốt.

Các địa phương trong vùng coi phát triển giáo dục và nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ trọng tâm để chủ động đặt hàng đào tạo, nghiên cứu. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần chủ trì phối hợp rà soát, đề xuất danh mục cơ sở, ngành trọng điểm để tham mưu cơ chế đầu tư có trọng tâm, lồng ghép trong các đề án quốc gia.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh nhấn mạnh việc sáp nhập là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng UBND thành phố Cần Thơ, gắn liền với định hướng mạng lưới cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Thứ trưởng đánh giá cao vị thế của Đại học Cần Thơ. Trường Cao đẳng Luật miền Nam – tiền thân là Trường Trung cấp Luật Vị Thanh với 15 năm hình thành và phát triển đã khẳng định vị thế đào tạo cán bộ pháp luật uy tín tại khu vực phía Nam. Qua 15 năm, Trường đã đào tạo hơn 3.000 học sinh Trung cấp, 326 sinh viên Cao đẳng ngành luật và bồi dưỡng nghiệp vụ cho trên 12.200 học viên là công chức tư pháp - hộ tịch, hòa giải viên và cán bộ địa phương.

Lãnh đạo Bộ Tư pháp mong muốn Ban Giám đốc Đại học Cần Thơ quan tâm, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất tiếp nhận, tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và bổ trợ tư pháp ổn định tổ chức và phát triển. Đồng thời, đề nghị Nhà trường chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần để đội ngũ viên chức mới phát huy năng lực, nâng cao trình độ chuyên môn, bảo đảm sự ổn định bền vững sau sắp xếp. Bộ Tư pháp cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ hết mình đối với hoạt động của Trung tâm và Đại học Cần Thơ, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương cùng các Sở Tư pháp tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để phục vụ đắc lực yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu với cán bộ, giảng viên của Trường Cao đẳng Luật miền Nam và Khoa Luật, Đại học Cần Thơ. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ khẳng định, việc sáp nhập là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, góp phần phát triển giáo dục đại học theo hướng tinh gọn, chất lượng cao. Đối với thành phố Cần Thơ, sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình triển khai quyết liệt Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, hướng tới mục tiêu xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thành phố xác định giáo dục đại học là động lực then chốt để phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, nhân tài và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, việc Đại học Cần Thơ tiếp nhận Trường Cao đẳng Luật miền Nam sẽ hoàn thiện cơ cấu đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực của Nhà trường; tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chính sách trong lĩnh vực pháp luật, quản trị công và quản lý nhà nước – những lĩnh vực đang có nhu cầu rất lớn trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế. Thành phố kỳ vọng Đại học Cần Thơ tiếp tục phát huy tốt vai trò trung tâm tri thức hàng đầu, đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội toàn vùng. UBND thành phố Cần Thơ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Đại học Cần Thơ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, xứng đáng là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia, góp phần xây dựng thành phố trở thành trung tâm động lực của khu vực./.