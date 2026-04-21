Nâng cao chất lượng công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu trung tâm ở trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì Hội nghị. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 168 điểm cầu tại các xã, phường, đặc khu trên địa bàn Thành phố.



Tại Hội nghị, cán bộ Mặt trận các xã, phường, đặc khu trên địa bàn Thành phố đã được giới thiệu, cập nhật kiến thức, kỹ năng và quy trình tổ chức tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri; thống nhất phương pháp tổ chức thực hiện, bảo đảm việc tiếp xúc cử tri được tiến hành đúng quy định pháp luật, dân chủ, thiết thực, hiệu quả, để từ đó kịp thời nắm bắt, tổng hợp, phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.



Theo đó, công tác tổ chức tiếp xúc cử tri được thực hiện theo quy trình: chuẩn bị hội nghị, tổ chức tiếp xúc cử tri, tổng hợp kiến nghị của cử tri và giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nơi tổ chức hội nghị giữ vai trò chủ trì, phối hợp với HĐND, UBND cùng cấp và các cơ quan liên quan để tuyên truyền, thông báo rộng rãi kế hoạch tiếp xúc cử tri, mời cử tri tham dự, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, bảo đảm an ninh trật tự tại nơi tổ chức...



Hướng dẫn và giải đáp thắc mắc, kiến nghị của các đại biểu từ các xã, phường, đặc khu, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến yêu cầu tổng hợp, phân loại ý kiến cử tri đúng nội dung, đúng thẩm quyền để nâng cao hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Trong đó những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã thì cấp xã phải chủ động xem xét, giải quyết.



Đối với các nội dung được cử tri đưa ra tại buổi tiếp xúc, các đại biểu hoặc đại diện sở, ngành chuyên môn đã trực tiếp trả lời thỏa đáng thì không tiếp tục tổng hợp vào danh sách kiến nghị gửi về Thành phố. Tuy nhiên, với những nội dung mới trả lời bước đầu, hoặc mới ghi nhận và thông báo sẽ tiếp tục xem xét, giải quyết theo tiến độ, cấp xã sẽ tổng hợp để theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đến cùng.Với các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Thành phố, HĐND và MTTQ sẽ phối hợp thống nhất biểu mẫu chung để các địa phương tổng hợp theo từng lĩnh vực.



Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, để nâng cao chất lượng công tác tổ chức tiếp xúc cử tri, cần thực hiện đồng bộ từ công tác chuẩn bị, tổ chức hội nghị đến tổng hợp ý kiến, kiến nghị và đặc biệt là giám sát quá trình giải quyết sau tiếp xúc.



Theo ông Phạm Minh Tuấn, để giúp cử tri có ý kiến chất lượng, thiết thực, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố sẽ phối hợp chuyển thông tin về chương trình nghị sự của Quốc hội, HĐND các cấp đến các địa phương, giúp cử tri và Mặt trận các phường, xã, đặc khu chủ động chuẩn bị tốt cho các buổi tiếp xúc. Bên cạnh đó, các địa phương tăng cường nghiên cứu theo dõi bằng phần mềm đối với việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đảm bảo các ý kiến cử tri được giải quyết thỏa đáng, kịp thời, đúng pháp luật./.