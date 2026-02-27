Nam Sudan mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực

Đại sứ Nguyễn Nam Dương tại cuộc gặp và làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Nam Sudan Monday Semaya Kumba. Ảnh: TTXVN phát

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Monday Semaya Kumba chúc mừng Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúc mừng Đại sứ Nguyễn Nam Dương được cử làm Đại sứ không thường trú của Việt Nam tại Nam Sudan. Bộ trưởng Kumba khẳng định Việt Nam là một trong những quốc gia quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Nam Sudan hiện nay, trân trọng Việt Nam là một trong những nước sớm công nhận nền độc lập của Nam Sudan và ủng hộ Nam Sudan gia nhập Liên hợp quốc (LHQ). Đặc biệt, từ năm 2014, Việt Nam đã cử lực lượng tham gia Phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ tại Nam Sudan (UNMISS), được các nước thành viên LHQ, Chính phủ Nam Sudan cũng như người dân địa phương đánh giá cao.



Về hợp tác song phương, Bộ trưởng Kumba đề nghị hai nước đẩy mạnh quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, nông nghiệp, giáo dục-đào tạo, dầu khí, công nghệ thông tin và giao lưu nhân dân, mong muốn tăng cường trao đổi đoàn các cấp, ủng hộ lẫn nhau tại LHQ và các diễn đàn đa phương. Bộ trưởng Kumba mong muốn sớm thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Đại sứ Nguyễn Nam Dương (trái) cùng Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Nam Sudan Monday Semaya Kumba. Ảnh: TTXVN phát

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Nam Dương đã thông tin với Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Nam Sudan về kết quả Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới. Đại sứ bày tỏ mong muốn được phối hợp chặt chẽ hơn nữa với phía Nam Sudan nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, đưa quan hệ song phương phát triển thiết thực và hiệu quả trong thời gian tới./.