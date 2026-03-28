Năm Du lịch quốc gia 2026: Quảng bá văn hóa - du lịch gắn với tinh hoa ẩm thực

Chương trình có 51 gian hàng, gần 90 đơn vị tham gia. Trong đó, có 28 gian hàng ẩm thực, 20 gian hàng OCOP, 2 gian quảng bá văn hóa - du lịch, với sự tham gia của các địa phương, doanh nghiệp đến từ nhiều vùng miền trong cả nước như: Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế, các tỉnh Nghệ An, Sóc Trăng, Quảng Ngãi...

Đến với Chương trình Tinh hoa ẩm thực tỉnh Gia Lai, du khách và người dân được tham quan và trải nghiệm, thưởng thức nhiều món ăn đặc sản của 2 miền ngược và miền xuôi tỉnh Gia Lai như món gỏi lá, nem Chợ huyện, bánh xèo Tuy Phước, bánh cuốn Tây Sơn…

Bên cạnh đó, mọi người còn được tham quan, mua sắm tại các gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, các sản vật đặc trưng đến từ các làng nghề nổi tiếng của tỉnh, thưởng thức miễn phí các loại nước uống, cà phê… Điểm nhấn độc đáo năm nay là chương trình không những giới thiệu về văn hóa ẩm thực từ các nước Trung Quốc, Nhật Bản mà các các nghệ nhân, đầu bếp trực tiếp thể hiện tài nghệ chế biến những món ăn truyền thống đặc trưng của tỉnh như cá ngừ đại dương, bánh xèo tôm nhảy, gà nướng cơm lam… Mỗi món ăn sẽ kể lại câu chuyện văn hóa, lịch sử qua từng hương vị, mang đến những trải nghiệm chân thực và sinh động cho du khách.

Bà Hồ Thị Ly, phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết: "Chương trình Tinh hoa ẩm thực tỉnh Gia Lai có nhiều sản phẩm OCOP chất lượng để lựa chọn về cho gia đình thưởng thức và sử dụng. Tôi rất ấn tượng về trình độ xẻ thịt cá ngừ đại dương của các nghệ nhân, đầu bếp biểu diễn tại lễ khai mạc chương trình".

Chương không chỉ là hoạt động hưởng ứng tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 mà còn là dịp để gặp gỡ, sẻ chia và gắn kết, là nơi để những tinh hoa ẩm thực giao thoa và cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh Gia Lai - nơi đại ngàn chạm biển xanh.

Chương trình Tinh hoa ẩm thực Gia Lai diễn ra từ 27 - 29/3.

*Cùng ngày, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Quần vợt - Pickleball và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức khai mạc Giải Pickleball các câu lạc bộ tỉnh Gia Lai năm 2026.