Tin tức
Năm Du lịch quốc gia 2026: Quảng bá văn hóa - du lịch gắn với tinh hoa ẩm thực
Đến với Chương trình Tinh hoa ẩm thực tỉnh Gia Lai, du khách và người dân được tham quan và trải nghiệm, thưởng thức nhiều món ăn đặc sản của 2 miền ngược và miền xuôi tỉnh Gia Lai như món gỏi lá, nem Chợ huyện, bánh xèo Tuy Phước, bánh cuốn Tây Sơn…
Bên cạnh đó, mọi người còn được tham quan, mua sắm tại các gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, các sản vật đặc trưng đến từ các làng nghề nổi tiếng của tỉnh, thưởng thức miễn phí các loại nước uống, cà phê… Điểm nhấn độc đáo năm nay là chương trình không những giới thiệu về văn hóa ẩm thực từ các nước Trung Quốc, Nhật Bản mà các các nghệ nhân, đầu bếp trực tiếp thể hiện tài nghệ chế biến những món ăn truyền thống đặc trưng của tỉnh như cá ngừ đại dương, bánh xèo tôm nhảy, gà nướng cơm lam… Mỗi món ăn sẽ kể lại câu chuyện văn hóa, lịch sử qua từng hương vị, mang đến những trải nghiệm chân thực và sinh động cho du khách.
Bà Hồ Thị Ly, phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết: "Chương trình Tinh hoa ẩm thực tỉnh Gia Lai có nhiều sản phẩm OCOP chất lượng để lựa chọn về cho gia đình thưởng thức và sử dụng. Tôi rất ấn tượng về trình độ xẻ thịt cá ngừ đại dương của các nghệ nhân, đầu bếp biểu diễn tại lễ khai mạc chương trình".
Chương không chỉ là hoạt động hưởng ứng tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 mà còn là dịp để gặp gỡ, sẻ chia và gắn kết, là nơi để những tinh hoa ẩm thực giao thoa và cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh Gia Lai - nơi đại ngàn chạm biển xanh.
Chương trình Tinh hoa ẩm thực Gia Lai diễn ra từ 27 - 29/3.
*Cùng ngày, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Quần vợt - Pickleball và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức khai mạc Giải Pickleball các câu lạc bộ tỉnh Gia Lai năm 2026.
Giải quy tụ hơn 260 vận động viên đến từ 22 câu lạc bộ trong tỉnh tham gia, trong đó có 70 vận động viên nữ, 190 vận động viên nam. Các vận động viên tranh tài các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ; ở các nhóm tuổi dưới 35 tuổi, 36 - 45 tuổi, trên 46 tuổi.
Ông Nguyễn Văn Nhật, ở phường Quy Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) chia sẻ: Mặc dù môn Pickleball mới xuất hiện tại Gia Lai vài năm trở lại đây nhưng đã thu hút rất nhiều người chơi, luyện tập. Các vận động viên tham gia giải lần này đề có kỹ thuật, tốc độ và sức bền tốt, cống hiến cho người hâm mộ nhiều pha bóng hay, kỹ thuật.
Giải diễn ra từ ngày 27 - 29/3./.