Năm Du lịch quốc gia 2026 – Gia Lai: Động lực mới cho xúc tiến du lịch Việt Nam





Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Tại họp báo, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Năm Du lịch quốc gia 2026 là sự kiện văn hóa – du lịch quy mô quốc gia, có ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững và liên kết vùng. Việc lựa chọn Gia Lai đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia thể hiện sự quan tâm của Chính phủ đối với khu vực Tây Nguyên, vùng đất giàu tiềm năng du lịch sinh thái, văn hóa và bản sắc các dân tộc.

Với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, Năm Du lịch quốc gia 2026 – Gia Lai dự kiến sẽ có hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc diễn ra xuyên suốt trong năm, gắn với không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, thiên nhiên đại ngàn hùng vĩ, đồng thời mở rộng liên kết với các địa phương duyên hải miền Trung nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trả lời báo chí tại buổi họp báo. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đặt câu hỏi cho các đại biểu tại họp báo. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam



Cũng tại họp báo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam tại các thị trường trọng điểm năm 2026, tập trung vào các thị trường truyền thống và tiềm năng như Đông Bắc Á, Đông Nam Á, châu Âu, Bắc Mỹ và Australia. Các hoạt động xúc tiến sẽ được triển khai đa dạng, kết hợp giữa quảng bá trực tiếp và ứng dụng công nghệ số, nhằm nâng cao hiệu quả tiếp cận và thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam.

Ban tổ chức kỳ vọng, thông qua Năm Du lịch quốc gia 2026 - Gia Lai và các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch, hình ảnh Việt Nam sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Cũng trong khuôn khổ họp báo, Vietnam Airlines phối hợp cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt chuỗi hoạt động với chủ đề “Bay cao khát vọng Việt Nam” và công bố gần 140 chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2026. Các chương trình gồm hội chợ, roadshow, famtour và nhiều hoạt động xúc tiến khác được triển khai trong nước và quốc tế tại các thị trường trọng điểm như châu Âu, châu Úc, Đông Bắc Á và Đông Nam Á nhằm tăng cường quảng bá điểm đến Việt Nam, thúc đẩy dòng khách du lịch hai chiều.

Vietnam Airlines và UBND tỉnh Gia Lai đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, khẳng định sự đồng hành chiến lược trong Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Lễ công bố các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam năm 2026. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam



Vietnam Airlines và UBND tỉnh Gia Lai ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm phát huy thế mạnh kết nối hàng không với phát triển du lịch địa phương. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp trong truyền thông, quảng bá Gia Lai như một điểm đến nổi bật của khu vực Tây Nguyên, tạo điều kiện thuận lợi để du khách tiếp cận các sản phẩm du lịch độc đáo, chất lượng.

Chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam được kỳ vọng sẽ mở rộng đối tượng tiếp cận tại nhiều thị trường quốc tế trọng điểm, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh ngành du lịch, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng khách quốc tế trong năm 2026./.