Năm du lịch Quốc gia 2024 hướng du khách tới những “Trải nghiệm bất tận”

Đảo hoa anh đào giữa hồ Pá Khoang. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Tại cuộc họp báo, Ban Tổ chức cho biết: Năm Du lịch quốc gia 2024 có chủ đề “Vinh quang Điện Biên Phủ- Trải nghiệm bất tận”. Đây là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia và tầm quốc tế, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).



Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy nêu rõ: Năm Du lịch quốc gia 2024 có 169 chương trình, sự kiện hưởng ứng gồm 13 chương trình, sự kiện quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ban, ngành Trung ương chủ trì tổ chức. Điện Biên chủ trì tổ chức 28 chương trình, sự kiện, hoạt động; 128 sự kiện, hoạt động hưởng ứng do 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức. Ban Tổ chức tin rằng, thông qua Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 “Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận”, những giá trị, tiềm năng của du lịch Điện Biên nói riêng, vùng Tây Bắc và Việt Nam sẽ được hội tụ, phát huy, quảng bá hiệu quả, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng kỳ vọng, năm 2024, Điện Biên sẽ đón được 1,3 triệu lượt du khách, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 2.200 tỷ đồng. Năm 2023, Điện Biên lần đầu tiên đạt mốc đón hơn 1 triệu lượt du khách, tăng gần 25% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 107% kế hoạch năm; trong đó du khách quốc tế đạt 7.500 lượt.



Việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia được kỳ vọng là cú hích quan trọng giúp kinh tế - xã hội nói chung và du lịch tỉnh Điện Biên nói riêng khởi sắc, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển, xây dựng sản phẩm mới, hấp dẫn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024 và những năm tiếp theo.

Lễ khai mạc, gắn với tổ chức Lễ hội Hoa Ban với chủ đề “Về miền Hoa Ban” diễn ra tối 16/3 tại Quảng trường 7-5, thành phố Điện Biên Phủ sẽ là điểm nhấn của Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024. Ngoài ra còn có chương trình nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa nổ tầm cao diễn ra tối 6/5; Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sáng 7/5…



Biểu trưng và khẩu hiệu Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 được xây dựng trên âm hưởng hào hùng của chiến thắng "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" cùng sự hội tụ, kết tinh văn hoá đặc sắc, thiên nhiên hùng vĩ của vùng đất biên cương. Hình ảnh trung tâm là Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ với mong muốn thể hiện lịch sử hào hùng, khát vọng hòa bình, hướng tới tương lai phát triển. Cùng với đó là hình ảnh “Hoa Ban” được cách điệu đầy màu sắc thể hiện vẻ đẹp đặc trưng của Điện Biên.



Biểu trưng và khẩu hiệu được thiết kế dựa trên màu sắc đặc trưng của du lịch Điện Biên. Trong đó, màu vàng tượng trưng cho du lịch lịch sử - tâm linh, đức tin và khát vọng. Các màu chàm, xanh lá, tím nhạt biểu trưng cho du lịch văn hóa, khám phá cảnh quan thiên nhiên. Màu xanh da trời tượng trưng cho du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe, giúp cân bằng năng lượng và mang đến cảm xúc tích cực…/.