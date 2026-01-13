Tuyến đường trên cánh đồng Mường Thanh. Ảnh: ờng Thanh rợp bóng cờ Tổ quốc. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô khẳng định, các nghị quyết được quán triệt là những nghị quyết quan trọng, góp phần thúc đẩy tỉnh phát triển nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Qua hội nghị góp phần thống nhất nhận thức, nâng cao quyết tâm chính trị, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ đối với định hướng phát triển của tỉnh trong kỷ nguyên mới. Đây là bước khởi đầu có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề để các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị chuyển hóa nghị quyết từ nhận thức sang hành động cụ thể, từ chủ trương đúng đắn thành kết quả thiết thực trong thực tiễn.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe các báo cáo viên trình bày, quán triệt 10 nghị quyết của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó có Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 5/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2026. Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2026 đạt 10,5%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 2.310 tỷ đồng…

Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 24/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng, chống, kiểm soát ma túy và phấn đấu tỉnh không ma túy đến năm 2030. Theo đó, tỉnh phấn đấu trong Quý I/2026 hoàn thành việc rà soát, thống kê, lập hồ sơ quản lý đầy đủ, chính xác 100% người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy…; phấn đấu đến năm 2030 xây dựng “Tỉnh không ma túy”; đảm bảo 100% cơ quan, tổ chức, trường học đạt chuẩn “Không ma túy”…

Nghị quyết 07-NQ/TU, ngày 31/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giai đoạn 2026 - 2030. Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 31/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong tình hình mới. Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 31/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp trong tình hình mới. Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 31/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh giai đoạn 2026 - 2030...

Để sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống, đồng chí Lê Thành Đô yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân với nội dung thiết thực, hình thức linh hoạt, phù hợp; khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương mình, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị đề cao vai trò nêu gương và trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu trong thực hiện các nghị quyết; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai, gắn với giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng...; gắn chặt việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề với các phong trào thi đua yêu nước, với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị… Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị tổ chức theo dõi, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề một cách thường xuyên, thực chất và thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định…/.



